Apenas días después de la histórica reunión trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en China, la Embajada de Rusia en Estados Unidos denunció este sábado que Google dio de baja una cuenta de un sitio de chequeo de información lanzado por entidades vinculadas al Gobierno ruso. Desde el Kremlin lo consideran un "acto de censura arbitraria" que tiene detrás un "motivo político".

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Se trata de la Red Global de Verificación de Datos (GFCN, por sus siglas en inglés), una organización que cuenta con cientos de especialistas de diversos países, que tiene entre sus miembros a la agencia estatal rusa TASS y que fue lanzada en abril de 2025 por la Cancillería de ese país.

"Hemos tomado nota de las informaciones aparecidas en los medios, así como de una declaración de la Red Global de Verificación de Datos, en la que se afirma que Google ha suspendido indefinidamente la cuenta oficial de dicha asociación, sin posibilidad de apelación ni de restitución", señaló la Embajada rusa en un comunicado.

Para la Embajada, este sitio es "una red de verificación de datos seria que publica regularmente refutaciones detalladas sobre desinformación y noticias falsas". En el texto, el Kremlin deslizó que esta suspensión podría deberse al conflicto armado que mantiene con Ucrania.

"¿Podría este acto de censura por parte de Google estar relacionado con esta investigación de gran repercusión, que resulta especialmente incómoda para el régimen de Kiev y sus patrocinadores, al desmentir sus mentiras?”, se preguntó la representación rusa.

La representación rusa señaló además que "la GFCN no figura en ninguna lista de sanciones" y cuestionó el argumento de que la suspensión pudiera estar vinculada con restricciones.

Según el sitio, esta suspensión le impidió acceder y gestionar la cuenta de YouTube, donde la organización publica periódicamente su contenido.

Qué reclama el Gobierno ruso

"Es un claro acto de censura arbitraria, con un motivo político apenas disimulado por parte del gigante tecnológico", afirmó la Embajada.

En ese sentido, sostuvo que las declaraciones de la dirección de Google sobre su compromiso con "los principios de libertad de acceso a la información" quedan expuestas.

Finalmente, la Embajada instó “a las corporaciones tecnológicas estadounidenses a "defender los principios de libertad de expresión y de igualdad de acceso a la infraestructura informativa crítica, no solo de palabra, sino con hechos".

"Si, no obstante, se trata de un error, este debería corregirse sin demora", concluyó el Gobierno ruso.