Renunció el ministro de Transporte español tras el accidente ferroviario en Toledo

El ministro español de Transporte, Óscar Puente, presentó su renuncia este martes ante el Parlamento de España, tras presentar durante cuatro horas los avances en las investigaciones por el accidente ferroviario de la semana pasada en Toledo, en el que murieron 69 personas. También renunció a encabezar las listas del Partido Socialista (PSOE) en Valladolid, su ciudad, en las elecciones generales del 29 de noviembre. "Un ministro no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año", afirmó Puente frente a los distintos bloques parlamentarios.

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Fuentes cercanas al Ejecutivo español confirmaron que el presidente Pedro Sánchez no estaba al tanto de la decisión hasta unos minutos antes de la presentación de Puente, quien se lo comentó antes de ingresar a la Cámara. Frente a todos, le agradeció al mandatario su "confianza sin límites" y le pidió "a todos los progresistas de este país a ayudarle" en las elecciones generales de fin de mes porque "se lo merece". Además, describió a su momento como "uno más en este camino de luces y sombras que es la vida y la política".

Durante su exposición, el ahora ex ministro afirmó que España afronta "un momento crucial como país" por "el dolor colectivo que sufre". Sin embargo, insistió en la necesidad de actuar porque "se pueden y se deben mejorar las cosas". En paralelo, también cruzó a la oposición conservadora al dudar de su capacidad de solución "a los problemas reales" del país.

"Quienes se presentan como alternativa no resolverían ninguno de los problemas que existen. Por lo que un Gobierno de esas características sería desastroso para el futuro", agregó, y remató: "Confío en que mi país sabrá estar a la altura".

"Es un momento de dolor colectivo, pero ese dolor no debe paralizarnos ni hacernos caer en la desesperanza. Y menos aún entregarnos a los que solo quieren sacar provecho para alcanzar el poder y arrebatarnos lo que ha costado tantas décadas de esfuerzos conquistar", agregó el ex funcionario.

Los grupos que habían pedido la renuncia de Puente

El anuncio de la dimisión de Óscar Puente llegó después de su exposición de cuatro horas frente al Parlamento, que sufrió además los abucheos y las críticas de los legisladores del Partido Popular (PP) y Vox a su gestión como ministro. La portavoz popular, Ester Muñoz, le reclamó al ministro "su falta de empatía con las víctimas" y cuestionó que fuera a anunciar nuevas medidas para el sector ferroviario cuando, según ha asegurado, "el PP lleva años reclamándolas".

También criticó la difusión de las grabaciones de las comunicaciones ferroviarias tras el siniestro, a las que calificó de "audios sesgados" con el único fin "de buscar culpables".

Otro accidente ferroviario en Barcelona dejó al maquinista levemente herido, afirmaron fuentes oficiales

Un maquinista tuvo que ser llevado al hospital este martes, después de que tres vagones cargados de cereal descarrilaran y chocaran contra la locomotora que él conducía, en un tramo ferroviario de la zona de Martorell, al norte de la ciudad de Barcelona.

Según adelantó la Cadena SER, el accidente se produjo cuando tres vagones de mercancías se salieron de las vías y terminaron por impactar contra una locomotora de la serie 253 de Renfe Mercancías, cuyos vagones descarrilaron tras la colisión.

Desde la empresa aseguraron que el maquinista fue trasladado a un centro hospitalario por protocolo aunque se encuentra en buen estado. Según Adif, el accidente "no provocó ninguna afectación ferroviaria".