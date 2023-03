Reino Unido presentó libro blanco para regular el uso de la Inteligencia Artificial

El gobierno del Reino Unido presentó su primer "libro blanco" de inteligencia artificial (IA), que establece un nuevo enfoque para regular su uso en el país, impulsando la innovación responsable y manteniendo la confianza del público en esta tecnología.

Este informe al que accedió Télam establece cinco principios que guiarán el uso de la IA en el Reino Unido, incluyendo seguridad, transparencia y equidad, y permitirá que los reguladores existentes personalicen y adapten los enfoques para su regulación en sus sectores.

A pesar de que la IA ya está brindando beneficios sociales y económicos reales para las personas, surgen preocupaciones sobre sus posibles riesgos para la privacidad de los ciudadanos, sus derechos humanos y su seguridad.

En ese sentido, el gobierno británico está adoptando un enfoque adaptable para regular la IA, evitando una legislación de mano dura que podría ahogar la innovación, y facultando a los reguladores existentes para que presenten enfoques personalizados y específicos del contexto que se adapten a la forma en que la IA se está utilizando realmente en sus sectores.

Londres anunció también la creación de un nuevo grupo de trabajo de expertos para desarrollar las capacidades del Reino Unido en modelos básicos de la IA, y 2 millones de libras esterlinas para pruebas de sandbox para ayudar a las empresas a probar las reglas de la IA antes de llegar al mercado.

Durante los próximos 12 meses los reguladores emitirán una guía práctica para las organizaciones, así como otras herramientas y recursos, como plantillas de evaluación de riesgos, para establecer cómo implementar estos principios en sus sectores.

El gobierno también consultará sobre nuevos procesos para mejorar la coordinación entre los reguladores, así como para monitorear y evaluar el marco de la IA, realizando cambios para mejorar la eficacia del enfoque si es necesario.

El libro blanco recibió el apoyo por parte de diversas empresas y organizaciones, las cuales han destacado la importancia de una regulación de la IA ágil e impulsada por el contexto para impulsar la innovación responsable.

Además, se destacó que la IA es la tecnología que definirá las próximas décadas, con la misión de potenciar las economías, crear nuevas industrias y amplificar el ingenio humano.

En este sentido, el compromiso del gobierno del Reino Unido de estar a la vanguardia del progreso y liderar en la era de la inteligencia, creando un entorno que fomente la innovación, al tiempo que garantiza un enfoque ético y responsable, es fundamental para el éxito y el liderazgo del país en este ámbito.

"La IA tiene el potencial de hacer avanzar la ciencia y beneficiar a la humanidad de muchas maneras, desde combatir el cambio climático hasta comprender y tratar mejor las enfermedades. Esta tecnología transformadora solo puede alcanzar su máximo potencial si se confía en ella, lo que requiere una asociación pública y privada con el espíritu de ser pioneros de manera responsable", dijo Lila Ibrahim, directora de operaciones y miembro del Consejo de IA del Reino Unido, DeepMind.

Según Ibrahim, el enfoque basado en el contexto propuesto por el Reino Unido ayudará a que la regulación siga el ritmo del desarrollo de la IA, apoye la innovación y mitigue los riesgos futuros.

Mientras que Grazia Vittadini, directora de tecnología de la automotriz Rolls-Royce, agregó que tanto su negocio como sus clientes se beneficiarán de una regulación de IA ágil e impulsada por el contexto.

"Nos permitirá seguir liderando las innovaciones técnicas y de control de calidad para las aplicaciones industriales de IA críticas para la seguridad, sin dejar de cumplir con los estándares de integridad, responsabilidad y confianza que la sociedad exige de los desarrolladores de IA."

A su vez, Sue Daley, directora de Tecnología e Innovación de techUK, dio la bienvenida a la muy esperada publicación y apoya sus planes para un enfoque basado en principios y específico del contexto para gobernar la IA que promueva la innovación.

Dijo que el gobierno ahora debe priorizar la creación de la capacidad, la experiencia y la coordinación regulatorias necesarias.

"TechUK está listo para trabajar junto con el gobierno y los reguladores para garantizar que los beneficios de esta poderosa tecnología se sientan tanto en la sociedad como en la economía", afirmó.

Por su parte, Clare Barclay, CEO de Microsoft Reino Unido, subrayó que la IA es la tecnología que definirá las próximas décadas con el agregado de potenciar las economías, crear nuevas industrias y amplificar el ingenio humano.

"Si el Reino Unido quiere tener éxito y liderar en la era de la inteligencia, entonces es fundamental crear un entorno que fomente la innovación, al tiempo que garantiza un enfoque ético y responsable. Damos la bienvenida al compromiso del Reino Unido de estar a la vanguardia del progreso."

Para Rashik Parmar MBE, director ejecutivo, BCS The Chartered Institute for IT, "la IA está transformando la forma en que aprendemos, trabajamos, gestionamos nuestra salud. El compromiso del gobierno de ayudar a las empresas del Reino Unido a convertirse en líderes mundiales en IA , mientras se desarrollan dentro de principios responsables, logra el equilibrio regulatorio adecuado.

Mientras observamos el crecimiento de la IA , acogemos con beneplácito el hecho de que nuestra regulación será intersectorial y más flexible que la propuesta en la UE, mientras buscamos liderar la alineación de enfoques entre socios internacionales.

"Está bien que se regule el riesgo de uso, no la IAtecnología en sí", afirmó.

Con información de Télam