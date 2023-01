Gobierno británico avanza en ampliar poderes para restringir las huelgas

El gobierno británico ha comenzado negociaciones con el Parlamento para avanzar en una nueva ley que conferiría a la policía más autoridad para reprimir las protestas más "disruptivas", como consecuencia de las huelgas generalizadas que se vienen produciendo en el país desde diciembre de 2022 en un contexto de alta inflación.

Un proyecto de ley para garantizar niveles mínimos de servicio durante las huelgas, que ya está en poder de los parlamentarios, es considerado parte de la respuesta de los ministros a meses de medidas de fuerza previstas en las próximas semanas.

Downing Street informó hoy en un comunicado que la propuesta incluye una enmienda a la Ley de Orden Público para reforzar el papel de la policía al "intervenir preventivamente en protestas", ampliando la definición legal de "perturbación grave".

Tales revisiones ampliarían el proyecto de ley existente, que refuerza el alcance de las fuerzas del orden e ilegaliza el encadenamiento de personas a edificios, y se basa a su vez en la controvertida Ley de Policía, Delincuencia, Sentencias y Tribunales promulgada el año pasado.

El Reino Unido ha experimentado recientemente una ola de huelgas generalizadas en el último mes del 2022 y continúan este año en reclamo por salarios y condiciones laborales que los trabajadores consideran inaceptables.

Estas protestas se han extendido a varios sectores como servicios gubernamentales, salud, sistemas educativos, ferrocarriles, transporte público y compañías privadas.

Los trabajadores exigen mejoras en sus salarios y en sus condiciones laborales.

Estas huelgas generales han creado una presión cada vez mayor sobre el gobierno y las autoridades para que actúen sobre las preocupaciones de los trabajadores.

El principal sindicato de trabajadores TUC está organizando una serie de protestas el 1 de febrero contra la controvertida nueva ley sobre huelgas propuesta por el Gobierno.

Según el sindicato, la ley planeada otorgaría a los ministros amplios nuevos poderes que restringen el derecho de huelga.

El opositor Partido Laborista dijo que se opondrá a la legislación y a cualquier intento de acelerarla en el Parlamento sin un escrutinio adecuado.

Mientras tanto, las enfermeras de toda Inglaterra se declararán en huelga pasado mañana y el jueves.

El Royal College of Nursingt alertó que si no se alcanza un acuerdo antes de fines de enero, la próxima serie de huelgas afectará por primera vez a todos los enfermeros y enfermeras de todo el Reino Unido, y no sólo de Inglaterra.

Mientras tanto los maestros de Inglaterra y Gales están a la espera de una votación sobre una medida de fuerza organizada por el Sindicato Nacional de Educación (NEU por sus siglas en inglés).

El sindicato advirtió además que las huelgas en Inglaterra y Gales podrían comenzar a fines de mes después de que se despidiera a más de 300.000 maestros y personal de apoyo.

Mientras que los miembros del sindicato de Maestros (NASUWT) ya votaron la semana pasada, pero no alcanzaron el límite de participación del 50%.

En Escocia, los maestros realizarán 16 días de huelga continua, con docentes en dos áreas locales parando todos los días hasta el 6 de febrero.

El miércoles, los miembros de Unison en la Agencia de Medio Ambiente también se declararán en huelga en reclamos salariales.

Alrededor de 2.600 trabajadores de ambulancias que hicieron una huelga la semana pasada tienen prevista otra para el 23 de enero.

El Gobierno se mantiene firme en su postura sobre que los aumentos salariales deben ser decididos por órganos de revisión salarial y que los reclamos de los trabajadores y sus sindicatos son inalcanzables.

Con información de Télam