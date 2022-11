Elon Musk lo sometió a una votación de usuarios y Trump volvió a Twitter

El nuevo dueño de la plataforma decidió dar marcha atrás con la decisión que había tomado el anterior directorio, luego que el entonces mandatario denunciara un fraude electoral sin pruebas y arengara un ataque al Congreso de EEUU.

Después de casi dos años, la cuenta del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump en Twitter volvió a estar activa. El nuevo dueño de la red social, Elon Musk, decidió someter la decisión a una votación de usuarios en la que participaron más de 15 millones de cuentas (no hay como saber cuántas eran realmente personas y cuántos bots) y por un 51,8% de los votos dio marcha atrás con la suspensión que había dictado el directorio anterior como sanción por difundir información falsa de un fraude electoral que no existió y, luego, arengar a una multitud de sus seguidores a atacar la sede del Congreso federal estadounidense.

"El pueblo ha hablado. Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei", sentenció el sábado bien tarde a la noche Musk y luego la cuenta de Trump volvió a estar visible para todos. El último posteo sigue siendo de enero de 2001, cuando informó que no participaría del traspaso de mando y la asunción de Joe Biden, el actual presidente demócrata, quien lo derrotó en las urnas.

Trump aún no volvió a tuitear. El ex mandatario, luego de ser suspendido de Twitter y del resto de las principales redes sociales como Facebook e Instagram, había decidido crear su propia plataforma y prometió no volver, aún si se lo permitían. A solo días de anunciar formalmente su nueva candidatura para las elecciones presidenciales de 2024, la gran incógnita es si cumplirá con su palabra o si retornará a lo que fue su canal predilecto de comunicación.

Musk tomó esta decisión luego de llamar a votar por el Partido Republicano en las recientes elecciones de medio mandato de principios de noviembre, cuando Trump esperaba que una mayoría abrumadora de sus candidatos ganaran y eso le permitiera de plataforma para volver al centro de la escena política con bombos y platillos. Esto no sucedió: la oposición republicana consiguió recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes del Congreso, pero no dio vuelta el Senado. Además, el oficialismo demócrata también resistió y hasta dio vuelta un par de gobernaciones.