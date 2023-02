Enfermeras de Inglaterra anunciaron una nueva huelga por mejoras salariales

Las enfermeras de Inglaterra anunciaron hoy una nueva huelga en marzo, la que se espera que sea la mayor medida de fuerza hasta la fecha, en reclamo de mejoras salariales y de las condiciones laborales.

Tras un primer paro histórico en diciembre y otro en enero, las enfermeras reanudarán del 1 al 3 marzo las medidas de fuerza para exigir aumentos salariales frente al disparado costo de la vida y mejores condiciones en una sanidad pública marcada por la falta de profesionales.

Además, los miembros que trabajan en áreas clave, como cuidados intensivos y quimioterapia, también participarán por primera vez en la huelga convocada por el gremio Royal College of Nursing (RCN por sus siglas en inglés)

La medida es el último capítulo de una larga disputa sobre salarios, seguridad del paciente y condiciones de trabajo.

El gobierno acusó al RCN de poner en riesgo a los pacientes con esta huelga. Sin embargo, los dirigentes sindicales afirman que los miembros trabajan en condiciones cada vez más difíciles y con sueldos que se estancaron durante casi una década.

"Esperamos que esta huelga ayude a presionar al gobierno para que arregle la situación de los salarios de las enfermeras y así mejorar las condiciones de trabajo para nuestros miembros", dijo el director ejecutivo del RCN, Dame Donna Kinnair.

Las enfermeras exigen un aumento salarial del 12% para compensar los recortes de salario reales sufridos durante los últimos ocho años.

El gobierno ofreció un aumento del 4,75%, lo cual no cubre la inflación.

La inflación en el Reino Unido aumentó significativamente en los últimos meses, superando el 10,5% interanual, en gran parte debido al aumento de los precios de los alimentos y el combustible.

El RCN calificó la oferta como "insuficiente" e "inaceptable", exigiendo un aumento salarial del 5% por encima de la inflación para compensar los recortes salariales sufridos durante la última década.

Eva Peña Charlón, una enfermera española jefa de planta en Neurocirugía del King´s College Hospital de Londres, dijo a Télam que en su sector siempre se plantea "el dilema ético y moral" de hacer una huelga pero aseguró que también tienen derecho a hacer un reclamo "no solo por el salario, sino por las condiciones laborales en la atención al paciente".

"Hace 10 años que nos congelaron el salario porque la sanidad estaba mal y no había dinero y se nos dijo que teníamos que hacer un esfuerzo, pero que luego se recompensaría. Bajamos la cabeza y callamos sacrificándonos por la salud pública y por los pacientes. Pero yo siento que este es un colectivo que durante años ha sido abusado", afirmó Peña Charlón, quien no se sumó a las otras huelgas, pero que en este caso piensa plegarse a la medida.

"Después de la pandemia hubo muchos aplausos, pero luego pasó la Covid-19 y hemos vuelto a ser carne de cañón porque también hay huelgas de trenes y otros servicios, pero la prensa no cubre nuestros reclamos que no tienen que ver sólo con un aumento del salario", prosiguió.

"Quiero dejar claro que no solo estamos pidiendo una subida del salario. Estamos pidiendo que el Gobierno tenga un programa claro y muy estructurado de cómo traer enfermeros, porque en este país no hay. Yo estoy hace 23 años trabajando en salud pública y jamás he visto tantas vacantes en la enfermería", expresó.

Peña Charlón atribuye esto último al Brexit (la salida del Reino Unido de la Unión Europea) que cerró la puerta a los europeos y al impacto de la pandemia que hizo que mucha gente no quiera trabajar en el sector.

Según la enfermera, la situación se agravará porque en cinco años se jubila el 26% de la planta de trabajadores del sector.

"Entonces lo que pedimos más que una subida de salario, es que el Gobierno nos prometa que va a hacer algo para que se traigan enfermeras, que hagan algo con las europeas y europeos, que les permitan un visado gratis. No sé lo que sea que tengan que hacer, pero de aquí a cinco años si se jubila tanta gente, esto no se sustenta por sí solo", apuntó.

Mientras tanto, en Escocia y Gales, se suspendió la medida después de que se hicieran nuevas ofertas, aunque estas se encontraban muy por debajo de su exigencia de un aumento del 12%.

La huelga no se realiza en Irlanda del Norte, donde el personal ha recibido un aumento del 4,75%, en medio de una vacancia del gobierno regional.

Con información de Télam