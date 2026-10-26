Quién es el vicepresidente de Lula: así es Geraldo Alckmin

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, volvió a ganar el balotaje junto a Lula da Silva el pasado domingo 25 de octubre de 2026. El dirigente acompañará al mandatario en el nuevo gobierno que comenzará el 5 de enero y se extenderá hasta 2031.

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¿Quién es Geraldo Alckmin, el vicepresidente de Brasil?

Geraldo José Rodrigues de Alckmin Filho, de 73 años, es médico especialista en anestesiología y es oriundo de Pindamonhangaba, una ciudad del interior del estado de San Pablo. Su carrera política comenzó en 1972, cuando fue elegido concejal en su ciudad natal. Después fue alcalde, diputado estatal y diputado federal, y participó de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1988. Ese mismo año fundó, junto a otros, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), una de las principales fuerzas de centroderecha del país.

Su trayectoria quedó muy ligada a San Pablo. Fue vicegobernador de Mario Covas y asumió la gobernación en 2001, tras la muerte de este. Un año más tarde fue electo para el cargo y volvió a ocuparlo entre 2011 y 2018.

¿Cómo pasó de competir contra Lula a integrar su fórmula presidencial?

Lo más llamativo de Alckmin es que durante años fue adversario del Partido de los Trabajadores (PT) y finalmente se convirtió en una pieza clave para Lula:

Alckmin y Lula se enfrentaron en la segunda vuelta del 29 de octubre de 2006, cuando el líder del PT buscaba su primera reelección. En aquella elección, Lula se impuso con el 60,83% de los votos frente al 39,17% de su rival. En concreto, obtuvo más de 58 millones de sufragios contra más de 37 millones de Alckmin, una diferencia de casi 21 millones de votos.

cuando el líder del PT buscaba su primera reelección. En aquella elección, de los votos frente al 39,17% de su rival. En concreto, obtuvo más de 58 millones de sufragios contra más de 37 millones de Alckmin, una diferencia de casi 21 millones de votos. En 2018, doce años después, Alckmin volvió a competir por la Presidencia y terminó en el cuarto lugar.

Entre 2021 y 2022, dejó el PSDB y se sumó al Partido Socialista Brasileño (PSB). Con esto quedó habilitado para integrar la fórmula de Lula en las elecciones de 2022, con el objetivo de ampliar la alianza hacia sectores de centro que históricamente habían acompañado a su antiguo partido y de enfrentar a Jair Bolsonaro.

Con esto con el objetivo de ampliar la alianza hacia sectores de centro que históricamente habían acompañado a su antiguo partido y de enfrentar a Jair Bolsonaro. La fórmula Lula-Alckmin ganó el balotaje de 2022 y asumió como vicepresidente en enero de 2023. Además, coordinó el equipo de transición tras la elección y estuvo al frente del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios entre enero de 2023 y abril de 2026.

La reelección de 2026 para Lula y Alckmin

Para las elecciones de este año, el PT y el PSB decidieron repetir la fórmula. En el balotaje del 25 de octubre, Lula y Alckmin se impusieron frente a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL). Según los resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE), Lula obtuvo 64.256.232 votos, el 51,79% de los válidos, contra 59.826.041 (48,21%) de su rival. Así, Alckmin acompañará a Lula hasta el 2031.