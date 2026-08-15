Qatar niega tener retenidos a pilotos iraníes

Qatar ​negó el sábado que tuviera retenidos a pilotos iraníes, alegando que estos ‌habían violado el ‌espacio aéreo qatarí en marzo y no habían respondido a los intentos de contactar con ellos.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar dijo en X que los equipos de búsqueda y rescate habían hallado ​posteriormente los ⁠restos de uno de los pilotos y ‌que se había contactado con ⁠Irán para coordinar la ⁠entrega.

El portavoz señaló que Teherán aún no había respondido a una invitación para revisar los ⁠detalles de sus operaciones.

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La declaración se ​produjo después de que la ‌agencia estatal de noticias ‌iraní IRNA citara a un alto ⁠mando militar que afirmaba que tres pilotos iraníes habían sido capturados con vida por las fuerzas qataríes, tras eyectarse de ​sus ‌aviones de combate durante una misión de combate dirigida contra una base militar en Qatar.

El responsable pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja que ⁠hiciera un seguimiento de su paradero.

La IRNA señaló que la misión tuvo lugar durante la respuesta de Irán a los ataques estadounidenses e israelíes que comenzaron el 28 de febrero, los cuales, según Teherán, se lanzaron en ‌parte desde bases situadas en los Estados árabes del golfo.

Qatar dijo que tomó medidas para defender su territorio después de que los pilotos entraran en su espacio aéreo y ‌no respondieron a los intentos de comunicarse con ellos.

Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en febrero ‌desencadenaron una ⁠guerra regional de mayor envergadura, en la que Teherán atacó objetivos ​en Israel e instalaciones militares estadounidenses en el golfo.

Con información de Reuters