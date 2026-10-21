Putin recibió a Witkoff: plan de paz para Ucrania, envíos de diésel y la mediación en Irán

Las negociaciones entre la administración rusa y la Casa Blanca registraron un hito diplomático crucial tras la reunión de tres horas celebrada en el Palacio de Constantino en San Petersburgo entre el presidente Vladimir Putin y el enviado especial estadounidense Steve Witkoff. El encuentro, el noveno entre el mandatario ruso y el emisario del presidente Donald Trump, derivó en cinco definiciones estratégicas que abarcan un esquema de salida al conflicto en Ucrania, la reactivación del comercio energético bilateral, la oferta de mediación en la crisis con Irán, un canal diplomático tripartito con China y la liberación de un ciudadano estadounidense.

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Al término de las deliberaciones, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que Putin analizará en detalle los documentos presentados por Witkoff para un ordenamiento pacífico. Las propuestas proceden de las consultas concluidas el martes en la capital noruega, Oslo, donde el emisario norteamericano se reunió con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y diversos líderes europeos. Sobre las bases de un eventual cese definitivo de los combates, Witkoff solicitó la reanudación de las negociaciones tripartitas a nivel técnico, a lo que Peskov replicó que "por supuesto, el presidente estudiará todas estas propuestas. Y luego veremos", subrayando que la resolución "depende, por supuesto, de los ucranianos, de su verdadera voluntad de buscar una solución pacífica".

En el plano económico y comercial, el viceprimer ministro ruso Alexandr Nóvak anunció que el primer buque petrolero cargado con 40.000 toneladas de diésel zarpará este jueves con destino a los Estados Unidos. La operación se encuadra en el acuerdo bilateral suscripto el pasado 9 de octubre entre Putin y Trump para contener los precios del combustible. Al evaluar el impacto del entendimiento, el mandatario ruso le remarcó al emisario que "los precios en el mercado internacional cayeron inmediatamente un 5-6 %", ratificando la predisposición de Moscú para abastecer de forma continua a la plaza norteamericana y sumar envíos masivos de fertilizantes para atenuar los costos del sector agrícola norteamericano.

En materia de política exterior global, el jefe de Estado ruso planteó a su interlocutor la posibilidad de concretar una cumbre tripartita en noviembre junto a Donald Trump y el líder chino, Xi Jinping, en el marco del foro de la APEC a desarrollarse en el gigante asiático. El proyecto de encuentro impulsado por Washington se orientaría primordialmente a la reanudación de los tratados de desarme nuclear con la inclusión de Beijing, desestimando los recelos de las cancillerías europeas sobre una eventual recomposición de esferas de influencia.

En relación con el conflicto en Oriente Medio, Putin ofreció de manera formal sus servicios de mediación ante las autoridades de Teherán para detener la escalada armada en Irán, luego de que las gestiones diplomáticas del canciller Serguéi Lavrov afianzaran la sintonía entre Moscú y la conducción iraní. El líder ruso le garantizó al emisario de la Casa Blanca que "si nosotros podemos hacer algo para solucionar esta crisis, lo haremos con gusto", remitiendo a las propuestas rusas que incluyen la eventual retirada y custodia del uranio enriquecido almacenado en territorio iraní.

Como gesto final de la cumbre en San Petersburgo, la administración rusa dispuso la liberación inmediata del ciudadano estadounidense Stephen James Hubbard, un profesor de inglés de 73 años capturado por tropas rusas mientras prestaba servicios en el ejército ucraniano y condenado por la Justicia rusa en 2024. Tras concretarse el traspaso sin exigencia de contraprestaciones por parte del Kremlin, la Casa Blanca celebró la medida, que se suma a la restitución del exmarine Robert Gilman en agosto pasado. Concluida la sesión en el Palacio de Constantino, Witkoff emprendió su regreso a la ciudad de Oslo para informar a los aliados de la OTAN los resultados alcanzados ante el Ejecutivo ruso.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.