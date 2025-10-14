El presidente de Madagascar disuelve la Asamblea Nacional, agravando la crisis

Imagen de archivo del presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, durante un acto en el palacio presidencial Lavoloha, en Antananarivo, Madagascar.

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, dijo el martes que había disuelto la Cámara baja del Parlamento, lo que intensificó el enfrentamiento con manifestantes juveniles y militares que le obligó a huir de la isla.

Según el decreto de la Presidencia publicado en Facebook, Rajoelina, de 51 años, consultó a los líderes de la Asamblea Nacional y del Senado, pero la legalidad de su maniobra no estaba clara.

En un desafiante discurso pronunciado el lunes por la noche desde un lugar desconocido, Rajoelina se negó a dimitir a pesar de semanas de protestas de la Generación Z exigiendo su dimisión y de las deserciones generalizadas en el ejército.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Rajoelina declaró que se vio obligado a trasladarse a un lugar seguro debido a las amenazas contra su vida. Un funcionario de la oposición, una fuente militar y un diplomático extranjero dijeron a Reuters que había huido del país el domingo a bordo de un avión militar francés.

En otra publicación en la red social X, Rajoelina dijo que la decisión de disolver la Asamblea Nacional, que allanaría el camino para la celebración de nuevas elecciones en 60 días como muy pronto, es "necesaria para restablecer el orden" en Madagascar.

"El pueblo debe ser escuchado una vez más. Es la hora de la juventud", afirmó.

Sin embargo, el líder de la oposición en la Asamblea Nacional lo rebatió. "Este decreto no es legalmente válido (...) el presidente de la Asamblea Nacional dice que no se le consultó", declaró Siteny Randrianasoloniaiko, que también es vicepresidente de la Asamblea.

Las manifestaciones estallaron en el país el 25 de septiembre por la escasez de agua y electricidad, y rápidamente se convirtieron en un levantamiento por quejas más amplias, como la corrupción, el mal gobierno y la falta de servicios básicos.

Con información de Reuters