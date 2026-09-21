En la previa de la Asamblea General de la ONU, líderes mundiales se reúnen en Nueva York

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo este lunes un encuentro con el alcalde de Nueva York y referente progresista demócrata, Zohran Mamdani, durante su visita a Estados Unidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a la misma ciudad para participar de la cumbre diplomática, mientras Nicolás Maduro continúa detenido en Brooklyn.

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El encuentro entre Lula y Mamdani tuvo lugar en la residencia y oficina de la representación de Brasil ante la ONU, ubicada en el este de Manhattan. Se trató de la primera conversación entre ambos, en un momento en el que los dos tienen por delante procesos electorales relevantes en sus respectivos países.

Después de la reunión, Lula explicó brevemente que hablaron sobre problemas comunes a Brasil y Nueva York, con especial atención al aumento del costo de vida. "Discutimos la importancia de la defensa de la democracia y del enfrentamiento al extremismo y la desinformación en todo el mundo. Por último, invité al alcalde Mamdani a visitar Brasil, en una fecha a ser acordada en el futuro", expresó en sus redes sociales.

El encuentro también tuvo un gesto simbólico: ambos intercambiaron camisetas de fútbol al finalizar la reunión. Las imágenes del encuentro fueron difundidas durante la jornada desde Nueva York.

Mientras Lula se encontraba con Mamdani, Delcy Rodríguez arribó a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. La dirigente venezolana encabeza una delegación que comenzó a mantener contactos con representantes internacionales y funcionarios vinculados con cuestiones económicas.

La presencia de Rodríguez adquiere una particular relevancia porque Nueva York es también la ciudad donde permanece detenido Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero y posteriormente trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. Maduro se encuentra recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn y tiene previsto afrontar su proceso judicial en Estados Unidos.

Posible encuentro entre Delcy Rodríguez y Trump

Uno de los principales puntos de la agenda de Rodríguez en Nueva York será su posible encuentro con Donald Trump. El presidente estadounidense tiene previsto mantener el martes una reunión informal con la mandataria interina venezolana durante una recepción organizada al margen de la Asamblea General de la ONU. El encuentro sería el primero cara a cara entre Trump y Rodríguez desde la operación estadounidense que terminó con la captura de Maduro en enero. El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, definió la reunión como un "pull-aside", una modalidad diplomática más informal que una reunión bilateral tradicional.

En paralelo con la agenda política y diplomática, Venezuela comenzó a recuperar contactos con organismos financieros internacionales. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, confirmó que el organismo está preparando un plan de relacionamiento de dos años con el país. La estrategia contempla especialmente cuestiones vinculadas con el sistema eléctrico y la protección social.