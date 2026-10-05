El premio Nobel de Medicina: tres científicos reconocidos por el uso de la luz para estudiar las células y las neuronas

Los científicos Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2026 por sus "descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y la optogenética". Se trata del descubrimiento del uso de la luz para estudiar las células y las neuronas, según anunció este lunes la institución que otorga el galardón.

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Los galardonados en Medicina son seleccionados por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, y reciben un premio de 12 millones de coronas suecas (1,2 millones de dólares), suma que se reparte en caso de haber varios ganadores. Los premios se entregarán en ceremonias en Estocolmo el 10 de diciembre.

El premio de Medicina es el primero de los Nobel que se anuncia esta semana; los galardonados en las categorías de Física, Química, Literatura y Paz se darán a conocer en los días previos al viernes. El Nobel de Medicina del año pasado se concedió conjuntamente a Mary Brunkow y Fred Ramsdell, de Estados Unidos, y a Shimun Sakaguchi, de Japón, por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunitaria periférica.

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