El gobierno polaco y la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) reportaron que dos miles y un dron rusos cayeron sobre territorio polaco este viernes, durante la ofensiva que el Kremlin lanzó contra Ucrania en las primeras horas de la mañana. Desde Varsovia lo calificaron como una "provocación" de parte de Moscú, mientras el titular de la OTAN, Mark Rutte, prometió que la alianza reforzará su presencia en Polonia "para desarrollar su capacidad de disuasión y defensa" en ese país. La noticia la confirmó el propio ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, en conferencia de prensa.

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"Esta mañana se produjo una violación del espacio aéreo polaco con la entrada de objetos de la Federación Rusa. Este ataque de la Federación Rusa contra el territorio ucraniano, que afectó a Polonia, fue uno de los mayores desde el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania", afirmó Kosiniak-Kamysz.

Tras el estallido de la guerra en Ucrania en 2022, el gobierno de Polonia está en guardia permanente al denunciar que una posible avanzada rusa sobre el territorio ucraniano podría implicar "un riesgo para su soberanía". El primer ministro Donald Tusk denunció más de una vez los posibles riegos para su país una avanzada rusa sobre Europa. En agosto, durante un acto militar, calificó a Rusia como "la principal amenaza para Polonia". "Es un vecino peligroso que está librando una guerra en nuestras fronteras. Queremos evitar la guerra, y solo quienes sean fuertes, estén bien preparados, sean independientes y soberanos podrán evitarla", agregó.

Durante la rueda de prensa, Kosiniak-Kamysz, precisó que los proyectiles cayeron en Nowy Lipowic, cerca de Lublin, y el otro en Rudnik nad Sanem, al sur de esa misma ciudad. En tanto, el dron a reacción cayó en Mołodycz, a menos de 50 kilómetros de la frontera polaco-ucraniana.

El ministro de Defensa calificó los hechos de "una provocación más de la Federación Rusa" y anunció que solicitará, a los mandos de la OTAN, un "amplio aumento de fuerzas y medios" porque, dijo, "a Polonia no se la va a asustar ni a intimidar".

La respuesta de la OTAN y de Mark Rutte tras las denuncias de Varsovia

A partir del pedido de Polonia, el secretario general de la OTAN advirtió que la alianza "reforzará todavía más sus capacidades de defensa". Tras conversar con el primer ministro polaco, Donald Tusk, Rutte le expresó "su solidaridad" con Varsovia y calificó al episodio como un "incidente claramente peligroso", al que vinculó con la continuidad de la guerra entre Moscú y Kiev.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

Además, condenó los ataques rusos y ratificó el respaldo militar y político de la OTAN a Ucrania. Las autoridades polacas desplegaron mientras tanto equipos de búsqueda y rescate y localizaron un objeto caído en la región oriental de Lublín, mientras investigan las posibles violaciones de su espacio aéreo.

La reacción ucraniana

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, expresó la solidaridad de Kiev con Polonia y ofreció colaboración para investigar las posibles incursiones en su espacio aéreo. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario sostuvo que el episodio "demuestra las amenazas que la agresión rusa supone para toda Europa y la comunidad transatlántica". Además, cuestionó el discurso de Moscú sobre una nueva arquitectura de seguridad europea y afirmó que sus misiles y drones "socavan directamente el orden de seguridad existente en Europa". En ese sentido, planteó que el primer paso para reforzar la seguridad regional debe ser poner fin a los ataques rusos contra Ucrania.