Putin ahora acepta reanudar conversaciones con Ucrania y EE.UU para un acuerdo de paz

Rusia aceptó este miércoles reanudar conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania a partir del 10 de noviembre, con el objetivo de entablar un posible acuerdo de paz. El anuncio se conoce luego de una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y un enviado de Donald Trump, Steve Witkoff.

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"El presidente informó a Witkoff de que, en principio, estamos dispuestos a reanudar las negociaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre sobre el asunto más importante: la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto", señaló el asesor de Política Internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, durante una rueda de prensa.

De acuerdo con el funcionario ruso, Witkoff cree que Trump recibirá favorablemente la propuesta. Sin embargo, las partes aún no alcanzaron un acuerdo definitivo sobre la fecha ni precisaron los detalles de una posible nueva ronda de negociaciones.

Durante la reunión, el enviado de Trump presentó a Putin los resultados de las conversaciones que mantuvo en Oslo, Noruega, con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y representantes de países europeos.

Sin embargo, para el asesor del Kremlin las iniciativas propuestas ofrecen escasas alternativas para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

¿Qué dijo Zelenski?

En paralelo, Zelenski aceptó que Ucrania necesita negociar con Rusia pese a perder territorio tras más de cuatro años de guerra y admitió estar dispuesto a congelar las líneas del frente para conseguir la paz.

"Creo que esta es la manera realista de terminar esta guerra", declaró el presidente ucraniano en una entrevista con el programa FOX & Friends.

Durante el reportaje, el periodista le preguntó Zelenski si está de acuerdo en firmar el alto al fuego a pesar de que el 25% del territorio ucraniano esté bajo ocupación rusa. "Sí. Tenemos que congelar la situación. Lo llamamos alto el fuego o detener las muertes, como lo llamó el presidente Trump. Congelar y parar", apuntó el mandatario.

La postura de Trump

Hace poco más de una semana, Trump arremetió contra Zelenski un día después de acordar con Putin para que Rusia inyecte su diésel al mercado estadounidense y al resto del mundo.

"Ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente", dijo Trump en declaraciones a la prensa al salir de la Casa Blanca. Para el mandatario estadounidense, su par ucraniano "quiere crear problemas al mundo" al seguir autorizando ataques contra refinerías rusas.

Según el mandatario republicano, Zelenski "podría haber cerrado muchos tratos" para frenar la guerra que mantiene con Rusia desde febrero de 2022. "Por alguna razón, nunca los hace", se quejó Trump.