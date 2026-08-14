Policía brasileña investiga a exgobernador de Río Claudio Castro: fuentes

Imagen de archivo de miembros de la policía militar vigilando una protesta contra el gobernador Claudio Castro en Río de Janeiro (Brasil).

La Policía Federal de Brasil ejecutó ‌el viernes órdenes ‌de registro contra el exgobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, según informaron a Reuters dos fuentes familiarizadas con la investigación.

El abogado de Castro declaró en ​un comunicado a ⁠Reuters que las autoridades no ‌habían registrado su domicilio.

En ⁠un comunicado en ⁠el que no se citó el nombre de los sospechosos, la policía ⁠dijo que investiga presuntos delitos ​de gestión fraudulenta e ‌imprudente, blanqueo de capitales, ‌evasión fiscal, fuga de capitales, ⁠manipulación del mercado y delitos contra el orden económico relacionados con la comercialización de combustible.

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La ​investigación ‌examina la supuesta concesión irregular de licencias medioambientales para la refinería, sin tener en cuenta las directrices de los ⁠organismos técnicos pertinentes, así como el blanqueo de capitales vinculado a este plan, añadió.

El exgobernador fue objeto de otra investigación por presunta evasión fiscal en mayo, cuando la policía ‌ordenó a la refinería privada Refit que detuviera sus operaciones.

Castro dimitió de su cargo en marzo. Un tribunal electoral le inhabilitó para ejercer ‌cargos públicos durante ocho años por abuso de poder político y económico, recaudación ‌ilícita ⁠de fondos y otras cuestiones relacionadas con las elecciones ​generales de 2022.

Con información de Reuters