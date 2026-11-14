Piden al presidente Macron que salve la Casa de América Latina en París

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Quedan pocos días. El Banco de Francia puso en venta en junio los dos palacetes del número 217 del bulevar Saint-Germain, donde funciona desde 1965 la Casa de América Latina, por un valor estimado de cerca de 100 millones de euros. Lo hizo sin imponer al comprador la menor obligación de mantener a la institución en el lugar. El plazo para presentar ofertas venció el 21 de octubre y la decisión se conocerá a fines de noviembre. Si nadie interviene, el único espacio de París dedicado íntegramente a América Latina y el Caribe podría quedar en la calle justo cuando acaba de cumplir 80 años.

Frente a esa amenaza, el 7 de noviembre, 63 asociaciones latinoamericanas y caribeñas de Francia dirigieron una carta abierta a Emmanuel Macron con un título sin rodeos: “Salvar la Casa de América Latina”. La iniciativa partió del Observatorio de la Argentina Contemporánea y reúne a un abanico que va de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, H.I.J.O.S. París, el Colectivo Argentino por la Memoria a la Asociación de ex Presos Políticos Chilenos, France Amérique Latine, colectivos colombianos por la paz, organizaciones uruguayas, venezolanas, nicaragüenses, cubanas, brasileñas, ecuatorianas, peruanas y bolivianas, además de editoriales, librerías, festivales de cine y de tango, revistas, seminarios y asociaciones de psicoanalistas.

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Un gesto de gratitud de la Francia Libre

La carta recuerda el origen de la Casa. Fue inaugurada el 18 de octubre de 1946, apenas terminada la guerra, por iniciativa de la Cancillería francesa y bajo el impulso del general De Gaulle, como un gesto de gratitud hacia las naciones de América Latina y el Caribe que habían respaldado a la Francia Libre “en los momentos más oscuros”. La idea era que latinoamericanos y franceses tuvieran en París un lugar donde “reunirse, conocerse y comprenderse”.

Desde 1964 la institución ocupa dos joyas arquitectónicas del Faubourg Saint-Germain, el Hôtel de Varengeville y el Hôtel Amelot de Gournay, que pertenecen al Banco de Francia. Desde su creación, la Casa está bajo el alto patronazgo del presidente de la República francesa, y por eso las asociaciones se dirigen directamente a Emmanuel Macron. En 1981, François Mitterrand le encargó a François Hollande sanear sus cuentas y abrirla al gran público, con entrada gratuita. En 2003, Jacques Chirac frenó un primer intento de venta. Ahora la pelota está en el campo de Macron.

“Nuestra casa común”

Las asociaciones firmantes subrayan que la Casa no es solo patrimonio arquitectónico sino un lugar vivo, sostenido en buena medida por su trabajo voluntario. En 2025 organizaron allí cerca de 250 actividades: muestras, proyecciones, encuentros literarios, debates sobre la actualidad política, social y económica de la región, sobre la memoria de las dictaduras, los derechos humanos, la Amazonia, las migraciones o las relaciones entre Europa y América Latina. Es también el escenario de fiestas patrias, homenajes y jornadas conmemorativas organizadas junto con las embajadas, y la sede del Foro de la Casa de América Latina, que abre las Semanas de América Latina y el Caribe y que este año convocó a más de 5.000 participantes.

“Sin ella, nuestras asociaciones perderían su principal lugar de encuentro, y París perdería una vitrina única de la diversidad cultural de veinte naciones”, advierte el texto.

La carta cita además al propio Macron. En su discurso de Valparaíso, el 21 de noviembre de 2024, el presidente francés había destacado el papel de la Casa de América Latina al servicio de las relaciones diplomáticas, culturales y económicas entre Francia y el continente. Las asociaciones aclaran que no cuestionan la independencia del Banco de Francia. Lo que piden es concreto: que Macron intervenga ante el gobernador de la entidad para que la venta incluya una cláusula que garantice la permanencia de la Casa en el 217 del bulevar Saint-Germain. Y cierran con una frase dirigida a la historia: “El general De Gaulle inauguró esta casa para dar las gracias a América Latina. No dudamos de que usted se tomará muy a pecho que Francia no le dé la espalda, ochenta años después”.

La carta se apoya en la petición lanzada en Change.org por Jean-Marc Laforêt, presidente de la Maison de l’Amérique latine-AFFAL, bajo el título “¡La Maison de l’Amérique latine no debe desaparecer!”. Ya reúne casi 30.000 firmas, entre ellas las de embajadores, legisladores, artistas, escritores y académicos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet y tres ex primeros ministros franceses: Dominique de Villepin, Jean-Marc Ayrault y Bernard Cazeneuve.

El Senado y la Asamblea Nacional se suman

El reclamo ya llegó al Parlamento, y de manera transversal. El 5 de noviembre, 47 senadores de todo el arco político, desde el comunista Ian Brossat y la socialista Hélène Conway-Mouret hasta el republicano Francis Szpiner o el centrista Olivier Cadic, firmaron una carta dirigida a Macron. Entre ellos figuran los presidentes de los grupos de amistad del Senado con Brasil, los países andinos y el Cono Sur. Los senadores recuerdan que la Casa financia sus misiones casi exclusivamente con recursos propios —la subvención anual del Estado es de apenas 25.000 euros—, y que su desaparición sería “un signo particularmente lamentable” para los socios de la región, en un momento en que América Latina “ocupa un lugar creciente en las relaciones de fuerza mundiales”.

Los senadores aportan además un argumento jurídico: la independencia del Banco de Francia en materia monetaria “no significa una autonomía absoluta en la gestión de su patrimonio inmobiliario”. El Código Monetario y Financiero prevé un censor, designado por el ministro de Economía, con poder de oposición a las decisiones del Consejo General de la entidad.

Ese mismo argumento sostiene la pregunta escrita que la senadora Sophie Briante Guillemont, representante de los franceses establecidos fuera de Francia, dirigió al ministro de Economía y publicó el Diario Oficial del Senado el 29 de octubre. La legisladora pregunta si el gobierno piensa intervenir ante el Banco de Francia para oponerse a la venta o, como mínimo, para obtener garantías de que la Casa podrá quedarse en sus locales históricos.

En la Asamblea Nacional, los diputados de La Francia Insumisa, miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores, encabezados por Mathilde Panot, escribieron el 20 de octubre al canciller Jean-Noël Barrot. Se dicen “sorprendidos y consternados” por la decisión y advierten que el desalojo de la Casa, “habitada por la memoria de la resistencia a las dictaduras”, degradaría las relaciones de Francia con el continente. “Una liquidación semejante, en los últimos meses del quinquenio, aparecería inevitablemente como una operación política”, escriben.

La prensa francesa toma nota

El tema ya ocupa a los medios franceses. El diario Libération tituló el 1° de octubre: «¿Será Macron el presidente que cierre la Casa de América Latina, cuando fue De Gaulle quien la inauguró?». El suplemento M de Le Monde le dedicó seis páginas a la Casa, presentada como “un símbolo de la izquierda gloriosa en venta”, con declaraciones de Hollande, que denuncia “una cábala” contra una institución que siempre fue pluralista. Otros grandes medios como Ouest-France, Radio France Internacional y Le Parisien también siguieron de cerca la venta y la incertidumbre sobre el futuro de la institución. En un reciente artículo, el diario conservador Le Figaro se esfuerza en denostar la actividad de la Casa utilizando una serie de argumentos fantasiosos con bastante mala fe y justificando que la venta no incluya la continuidad de una institución fundamental en las relaciones franco-latinoamericanas.

A ochenta años de su fundación, la suerte de la Casa de América Latina depende ahora de una firma en el Palacio del Elíseo.