Pescadores de Ecuador denunciaron que EE.UU. les hundió los barcos: "Cárcel o muerte"

Pescadores de cuatro embarcaciones ecuatorianas denunciaron maltrato y el hundimiento ilegal de sus barcos por parte de las fuerzas estadounidenses, lo que los dejó sin sus fuentes de trabajo. El ejército de Estados Unidos aseguró que los barcos apoyaban "operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar", pero, según los tripulantes, los oficiales se negaron a revisar sus bodegas.

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En diálogo con N+Univisión, Junior Posligua, capitán del barco "Tres Hermanos", uno de los hundidos por las fuerzas, contó que un oficial le dio a elegir entre la "cárcel" o la "muerte", aunque "nunca dijo" el motivo por el que estaban abordando la embarcación que comandaba. "Yo le dije para abrirle la bodega. Traíamos pescado. Los muchachos veníamos todos alegres porque traíamos buena pesca y no quisieron abrir en ese momento la bodega", continuó.

Las embarcaciones fueron abordadas por los oficiales y hundidas entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre. "Me dijo: 'Olvídate del barco y ni lo sigan, porque si no les va a ir peor'", agregó Posligua en la misma entrevista.

Además, el informe publicado en el medio ecuatoriano mostró testimonios de familiares de los pescadores que denunciaron el maltrato y la falta del debido proceso. "Ustedes no saben lo que se siente ver en las redes sociales cómo destruyen un barco que a ellos no les cuesta nada, pero que a las personas que sí posiblemente han estado allí y tienen a su familia, hoy lo pierden todo", expresó Cathy Mero, familiar de pescador del barco "María Candelaria".

El comunicado de Estados Unidos

El martes, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) anunció que "las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM interdictaron exitosamente una estación de reabastecimiento flotante que apoyaba operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar en el Pacífico Oriental".

La inteligencia confirmó la participación del buque con la organización narco-terrorista violenta Los Choneros. Los individuos retirados del buque han sido transferidos a las autoridades ecuatorianas. Después de despejar el buque y desembarcar a la tripulación, las fuerzas estadounidenses lo hundieron", siguió y agregó: "JTF-WHEM continúa llevando a cabo operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el Hemisferio Occidental", agregó el Comando Sur estadounidense.