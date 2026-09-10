Condenaron al ex presidente de Ecuador, Bucaram, por comercialización de insumos de Covid

El ex presidente de Ecuador Abdalá Bucaram (1996-1997) y su hijo, Jacobo Bucaram Pulley, fueron condenados a nueve años y cuatro meses de prisión por haber sido considerados como colaboradores del delito de delincuencia organizada, informó la Fiscalía General del Estado.

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El Ministerio Público indicó el miércoles en su cuenta de la red social X que la sentencia fue emitida por un Tribunal de Garantías Penales que llevó adelante el proceso contra el ex mandatario y otros tres acusados por la comercialización irregular de pruebas rápidas e insumos médicos durante la pandemia del COVID-19. El ministerio agregó que en la misma causa el tribunal sentenció al ex agente metropolitano Leandro B. y al ciudadano israelí Sheinman O. a 13 años y cuatro meses de prisión cada uno, en calidad de autores directos del delito.

La decisión fue anunciada oralmente por el tribunal tras la reinstalación de la audiencia de juicio contra los cuatro procesados, investigados por su presunta participación en una estructura de delincuencia organizada.

Más detalles de la causa

La causa contra el ex presidente se inició en 2022 y desde entonces hasta abril del 2025, cerca de 50 personas, entre peritos y testigos declararon ante la justicia. Entre los que declararon, estuvo el ex presidente Bucaram quien disertó desde su casa por videoconferencia y desde una camillla y con asistencia de oxígeno, acompañado por agentes de la Policía Nacional, sus abogados y familiares. Bucaram está haciendo tiempo alojado en una casa de salud en la ciudad de Guayaquil (suroeste), donde permanece hospitalizado tras una operación cardíaca.

Bucaram, quien mantuvo una activa presencia en la política ecuatoriana, estuvo al frente del Ejecutivo entre 1996 y 1997, hasta que fue destituido por el Congreso bajo la figura de “incapacidad mental para gobernar”.