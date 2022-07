Emiratos Árabes Unidos condenó a prisión a exabogado del periodista Jamal Khashoggi

Emiratos Árabes Unidos condenó al exabogado estadounidense de Jamal Khashoggi, el periodista saudita disidente que fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul en 2018, a tres años de prisión por cargos de lavado de dinero y evasión de impuestos.

A Asim Ghafoor también se le ordenó pagar una multa de 816.748 dólares derivada de su condena en ausencia, según informó anoche la agencia de noticias emiratí WAM, y agregó que sería deportado después de completar su sentencia.

El abogado de Ghafoor desestimó los cargos como “absolutamente falsos".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Solo espero un juicio justo, espero que no haya una motivación política aquí”, dijo su abogado, Faisal Gill, que reside en Estados Unidos, según recogió el diario The Washington Post.

“Nunca había escuchado nada sobre estos cargos y de repente lo metieron en la cárcel”, agregó.

Emiratos Árabes, aliado de Arabia Saudita, enmarcó el arresto de Ghafoor como un movimiento coordinado con Estados Unidos para “combatir los delitos transnacionales”.

Los medios estatales emiratíes dijeron que las autoridades estadounidenses habían solicitado la ayuda a ese país del Golfo con una investigación sobre la supuesta evasión fiscal de Ghafoor y las transferencias de dinero sospechosas en los Emiratos.

Gill puso en duda esa afirmación y dijo: "Si Estados Unidos tuviera algo en su contra, ¿por qué no lo resolverían en Estados Unidos?".

Por su parte, Estados Unidos respondió a la sentencia de Ghafoor el sábado.

"Estamos al tanto del arresto del ciudadano estadounidense Asim Ghafoor en Emiratos Árabes Unidos, hemos planteado su detención a altos niveles con las autoridades emiratíes y solicitamos información adicional", dijo un vocero del Departamento de Estado citado por la televisora CNN.

"Estamos observando su caso de cerca y brindando el apoyo consular adecuado; funcionarios consulares de la Embajada de los Estados Unidos lo visité hoy", agregó.

A su vez, los funcionarios estadounidense informaron que han transmitido a las autoridades emiratíes sus "expectativa de que los derechos del Sr. Ghafoor a una audiencia justa y pública y a las garantías de un juicio justo se respeten plenamente", que "sea tratado con humanidad" y que se respete sus "derechos de acceso consular de los Estados Unidos”.

La sentencia de prisión se anunció un día después de que el organismo de control de los derechos humanos Democracy for the Arab World Now (Dawn), con sede en Washington, diera la alarma sobre el arresto de Ghafoor, uno de los miembros de su junta, en el aeropuerto internacional de Dubai, informó el diario británico The Guardian.

Dawn dijo que Ghafoor, abogado de derechos civiles con sede en Virginia que había representado a Khashoggi y su prometida, Hatice Cengiz, estaba en tránsito a Estambul el jueves para asistir a una boda cuando agentes de seguridad vestidos de civil lo detuvieron y lo enviaron a un centro de detención de Abu Dhabi antes de que él podría cambiar de avión.

"Estamos indignados por la detención injustificada de nuestro miembro de la junta y extremadamente preocupados por su salud y seguridad física dado el historial bien documentado de abuso en los Emiratos Árabes Unidos, incluida la tortura y el trato inhumano", dijo ayer la directora de DAWN, Sarah Leah Whitson.

La ejecutiva instó además "a la administración de Biden a asegurar la liberación de un abogado estadounidense detenido arbitrariamente antes de aceptar reunirse con el líder de los Emiratos Árabes Unidos (el jeque Mohammed bin Zayed al Nahyan)”, a quien ayer invitó a reunirse en Washigton antes de fin de año.

Con información de Télam