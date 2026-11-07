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Juicio político: pidieron la prisión preventiva de Santiago Peña

El Ministerio Público Fiscal de Paraguay pidió la imputación del presidente depuesto Santiago Peña y del ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo, por el caso del banco Ueno. También pidieron prisión preventiva para ambos.

07 de noviembre, 2026 | 15.28
Juicio político: pidieron la prisión preventiva de Santiago Peña

Tras tomarles declaración este mismo sábado, el Ministerio Público Fiscal de Paraguay pidió la imputación del presidente depuesto Santiago Peña y del ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo, por el caso del banco Ueno. Los dos quedarán detenidos bajo el cargo de "erosión de confianza" por sus acciones que afectaron "al pueblo que confío en ellos" para los cargos públicos que ocuparon. Además pidieron prisión preventiva para ambos.

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Los cargos y penas fueron pedidos por los fiscales del caso Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, quienes estuvieron al momento de la declaración de los dos acusados.

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