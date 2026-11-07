El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y su par chileno José Antonio Kast reconocieron formalmente a Pedro Alliana como nuevo presidente de Paraguay, tras tomar el mando de la nación mediterránea a partir de la destitución de Santiago Peña, que cayó por el pedido de juicio político que llevó adelante el Congreso.

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El reelecto Lula lo hizo a través de su cuenta de X, donde le deseó "éxitos" al nuevo mandatario, mientras que Kast envío un comunicado a través de la Cancillería de Santiago.

"Le transmito al nuevo presidente de Paraguay, investido en la noche de hoy, mis deseos de total éxito en sus nuevas funciones y de poder trabajar con él de manera abierta, franca y cooperativa, en beneficio del fortalecimiento de la relación bilateral y del avance de la integración en Sudamérica", afirmó Lula en su posteo oficial, mientras que el mensaje del país trasandino fue más escueto e institucional.

"Chile expresa sus mejores deseos para el éxito de su gestión, en beneficio del hermano pueblo paraguayo y de la estabilidad institucional del país", advirtieron desde Santiago.

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