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Paraguay

En medio de la crisis política, Lula y Kast reconocieron a Alliana como presidente de Paraguay

Los presidentes de Brasil y Chile fueron los primeros en la región que reconocieron a Pedro Alliana como jefe de Estado en Paraguay. Mientras tanto, Santiago Peña se prepara para ir a declarar ante el Ministerio Público Fiscal en Asunción, tras haber sido detenido el viernes.

07 de noviembre, 2026 | 11.05
En medio de la crisis política, Lula y Kast reconocieron a Alliana como presidente de Paraguay

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y su par chileno José Antonio Kast reconocieron formalmente a Pedro Alliana como nuevo presidente de Paraguay, tras tomar el mando de la nación mediterránea a partir de la destitución de Santiago Peña, que cayó por el pedido de juicio político que llevó adelante el Congreso.

El reelecto Lula lo hizo a través de su cuenta de X, donde le deseó "éxitos" al nuevo mandatario, mientras que Kast envío un comunicado a través de la Cancillería de Santiago.

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"Le transmito al nuevo presidente de Paraguay, investido en la noche de hoy, mis deseos de total éxito en sus nuevas funciones y de poder trabajar con él de manera abierta, franca y cooperativa, en beneficio del fortalecimiento de la relación bilateral y del avance de la integración en Sudamérica", afirmó Lula en su posteo oficial, mientras que el mensaje del país trasandino fue más escueto e institucional.

"Chile expresa sus mejores deseos para el éxito de su gestión, en beneficio del hermano pueblo paraguayo y de la estabilidad institucional del país", advirtieron desde Santiago.

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