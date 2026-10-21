El Papa recorrió la plaza San Pedro y crecen las esperanzas de su visita a Argentina

El Papa León XIV recorrió este miércoles la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano para saludar a los fieles presentes en la Audiencia General, cuando se cumplen ocho días de la operación a la que fue sometido para extirparle un tumor maligno del pulmón, y apenas cuatro días desde su alta del hospital Policlínico Gemelli de Roma. La presencia del Papa en el recorrido abre las puertas a la posibilidad de que viaje a Latinoamérica en 15 días.

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El Pontífice agradeció a todas las personas que rezaron por su recuperación. "Lo primero que quiero decirles es gracias. Gracias por el apoyo de sus oraciones. Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios", comenzó.

Después se centró en reflexiones sobre los documentos del Concilio Vaticano II y en la enseñanza de la 'Gaudium et spes' sobre la comunidad conyugal y familiar. Sobre el matrimonio, el Papa ha señalado que la constitución no se limita simplemente a reiterar los valores y los fines del matrimonio, sino que plantea una concepción renovada del mismo como "íntima comunidad conyugal de vida y amor".

"La donación recíproca del hombre y de la mujer, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, motiva la exigencia de la plena fidelidad y de la indisoluble unidad de los cónyuges; y encuentra una expresión viva en la procreación y en la educación de los hijos", ha remarcado.

Además, ha precisado que "el amor conyugal no se limita al atractivo erótico, que también forma parte de él, sino que abarca toda la voluntad de los esposos, reavivando su afecto y expresándose mediante sentimientos y gestos de ternura".

"Este amor abarca el bien de toda la persona del hombre y de la mujer, iguales en dignidad; impregna toda la vida de los cónyuges y encuentra expresión en los actos exclusivamente propios del matrimonio. La especial intimidad de los esposos significa el amor integral de persona a persona, favorece el don recíproco y enriquece su mutua alegría", ha añadido.

Asimismo, ha puntualizado que "la fecundidad del amor conyugal, además, se expresa en la procreación de los hijos, el don más excelente del matrimonio" y atacó al aborto.

"La vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado, rechazando el aborto y el infanticidio; y que los mismos actos propios de la vida conyugal, ordenados según la genuina dignidad humana, deben ser respetados con gran reverencia", ha insistido.

Además de la audiencia general, Robert Prevost ha recibido esta mañana en audiencia a los participantes en el simposio organizado por el Dicasterio para las Causas de los Santos; y ha firmado el nombramiento de Leandro Machado Silvestre como obispo de Guajará-Mirim (Brasil).