Volvieron a internar al Papa Francisco y será sometido a controles

El Sumo Pontífice debe someterse a nuevos controles médicos y esta jornada no tendrá actividades públicas. A fines de marzo había sido internado en el mismo centro médico.

El papa Francisco debió ser internado este martes en el Policlínico Gemelli de Roma para someterse a controles médicos. El Sumo Pontífice se encuentra en el mismo centro de salud donde estuvo internado dos veces, la última a fines de marzo.

El Papa asistió al Centro de Medicina del Envejecimiento (Cemi) del nosocomio pero los medios de Italia indicaron que se desconoce si era una visita programada o no. Dijeron, en tanto, que el Sumo Pontífice no tenía nada previsto en su agenda para el día de hoy.

El pasado 26 de mayo el Papa tuvo que anular su agenda por tener fiebre, pero al día siguiente reapareció en buen estado de salud y continuó con sus actividades. A fines de marzo pasado, Francisco había permanecido tres noches internado en el hospital Gemelli de Roma por "una pulmonía aguda", según explicó durante el vuelo de regreso de su viaje a Hungría.

"Lo que he tenido es que me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido, sólo tenía fiebre alta", indicó acerca de su hospitalización que fue la segunda en el centro de salud luego de que el 4 de julio de 2021 fue operado del colon, quedó hospitalizado durante diez días y tuvo una lenta recuperación. Desde entonces, Francisco también tuvo un problema en su rodilla derecha que lo obliga a caminar con un bastón, pero dijo en varias oportunidades que no se quiere operarse.

El cardenal de Bolonia inició en Kiev la misión de paz del Papa para la guerra en Ucrania

El lunes, el arzobispo de Bolonia, el cardenal Matteo Zuppi, inició la misión de paz del papa Francisco en Kiev para buscar también "sostener gestos de humanidad" en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia en la que se denunció además el robo de bebés por parte de las fuerzas de Moscú.

En el primero de los dos días de trabajo en la capital del país invadido por Rusia desde febrero de 2020, el purpurado se reunió con el Comisionado para los Derechos Humanos del Parlamento local, Dmytro Lubinets, informaron medios ucranianos. Acompañado por el Nuncio Apostólico en Ucrania, el arzobispo Visvaldas Kulbakas, Zuppi escuchó de Lubinets subrayó "un informe especial sobre la violación de los derechos de los niños ucranianos en los territorios temporalmente ocupados por Rusia", agregaron los medios.

El informe titulado "Unblossomed" (Flor no florecida), recopila material informativo sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos que reclama Ucrania, en particular la sustracción de niños hacia Moscú.

Zuppi, cercano a la comunidad católica San Egidio, participó ya en los procesos de paz de Mozambique en 1992 y luego en el desarme definitivo del grupo separatista vasco ETA. En 2009, como religioso principal de San Egidio, Zuppi se reunió en Roma una hora con la actual vicepresidenta Cristina Fernández, en medio de una visita de la entonces presidenta a Roma.

Zuppi, purpurado de larga trayectoria en mediaciones internacionales, desarrolló el lunes y este martes en la capital ucraniana "una iniciativa que tiene como objetivo principal escuchar de forma profunda a las autoridades ucranianas sobre los posibles caminos para alcanzar una paz justa y apoyar gestos de humanidad que ayudan a aliviar las tensiones", informó el Vaticano en un comunicado.

La llegada de Zuppi a Kiev podría ser complementada por el viaje de otro delegado del Papa a Moscú, luego de que por el momento quedara descartada la ida de Claudio Gugerotti, prefecto del Dicasterio de las Iglesias Orientales. La búsqueda de un plan de paz por parte del Vaticano había sido revelada por el pontífice a inicios de mayo al regresar de una visita de tres días a Hungría, aunque se mantenía "en reserva".

A inicios del mes pasado, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visitó al Papa en medio de una gira europea para una reunión de 40 minutos en la que quedó de manifiesto la negativa de Kiev a una mediación que sentara a Moscú en la misma mesa, aunque no se descartó un plan de paz que tendiera puentes por separado. La Santa Sede buscará ayudar a Ucrania en la restitución de niños que Kiev denuncia que fueron llevados por la fuerza a Rusia, en lo que el propio Francisco definió como una tarea "humanitaria".