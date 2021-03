Brasil batió nuevamente su récord de muertes diarias por coronavirus, con 1.972 en las últimas 24 horas, y dejó atrás la anterior marca máxima que había anotado hace solo seis días, mientras se supo que las unidades de cuidados intensivos (UCI) de 25 de las 27 capitales regionales están al borde del colapso o desbordadas, según información oficial.



Con los guarismos difundidos hoy, el país acumula desde el comienzo de la pandemia 268.370 fallecimientos por la enfermedad, rubro en el que es superado únicamente por Estados Unidos, reportó esta noche el Ministerio de Salud. El anterior récord de defunciones diarias había sido registrado el miércoles pasado, con 1.910.



Asimismo, en las últimas 24 horas se computaron 70.764 nuevos contagios, lo que elevó la cantidad de casos confirmados desde el comienzo de la pandemia a 11.122.429, de los cuales 1.010.841 personas tenían la infección activa.



La dramática situación que vive Brasil a causa de la pandemia aparece expresada en dos datos: por un lado, el virtual colapso de todas las UCI estaduales y por el otro el hecho de que al menos 11 pacientes murieron en los últimos días en la ciudad de Taboão da Serra, en el interior de San Pablo, a la espera de una cama en los hospitales, desde hace tiempo desbordados.



"Tenemos a 11 pacientes intubados, 16 esperando transferencia vía Cross (el sistema para transferir pacientes a otros hospitales del estado) y 11 fallecidos; desgraciadamente, esos 11 fallecidos estaban esperando una plaza en cuidados intensivos", lamentó en conferencia de prensa la secretaria adjunta de Salud de la ciudad, Thamires May. El pasado viernes se registró el primer fallecimiento y ayer, los dos últimos. La edad de las víctimas variaba entre los 52 y los 95 años.

Esta es la primera ciudad del estado San Pablo que registra muertos por falta de plazas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales y, según informó la agencia de noticias Sputnik, en Taboão da Serra, de casi 300.000 habitantes, ya no hay camas de terapia intensiva en sus hospitales. La ciudad se encuentra en el área metropolitana de San Pablo, que actualmente tiene el 81,2% de sus camas de UCI ocupadas.



La especulación sobre sistemas hospitalarios colapsados y algunos traslados de pacientes a otras regiones –ya lo hicieron Catarina o Minas Gerais en los últimos días- quedó clarificado hoy con un informe de la Fundación Oswaldo Cruz, un brazo del Ministerio de Salud, que advierte que 25 de las 27 capitales de estado tienen sus UCI al borde del colapso o ya desbordadas.



Según estos datos sobre ocupación de camas en UCI en hospitales públicos, la situación más grave se da en Campo Grande, con 106 por ciento de ocupación; Porto Alegre, con 102 por ciento; y Porto Velho, al 100 por ciento de su capacidad, reportó la agencia Sputnik.



Los porcentajes superiores a 100 indican que ya no hay camas disponibles y que hay lista de espera para acceder a un hospital.



Según el Observatorio Fiocruz, la situación también es de "alerta crítica" en capitales como Rio Branco, con 99 por ciento; Teresina, con 98 por ciento; y Florianópolis, con 97 por ciento, mientras las mayores ciudades del país, San Pablo y Rio de Janeiro, tienen una ocupación del 82 y 93 por ciento, respectivamente.



Aún así, el presidente Jair Bolsonaro insiste en no decretar cuarentenas, minimizar los efectos de la enfermedad y rechazar las medidas de prevención impulsadas en casi todo el mundo, como restricciones a la circulación o a la actividad comercial según franjas horarias.

Télam.