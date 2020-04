Alerta en Francia por partículas de coronavirus en el agua no potable de París

Una investigación reveló que distintos tipos de coronavirus pueden vivir hasta 20 días en el agua. Si bien no se trata específicamente del COVID-19, se trataría de la misma familia. Esto se detectó en París, Francia, pero no hace referencia al agua que beben las personas sino a la utilizada para regar y limpiar espacios públicos, la no potable.

La conclusión fue realizada por el doctor José Antonio Gaona en base a una investigación se que realizó en base a un artículo de la Universidad de Arizona. Según informó La Vanguaria, los virus encontrados en París están en el agua de riego que se utiliza para parques o limpieza de calles.

Detectaron unas mil partículas de coronavirus por litro, pero el especialista remarcó que recién habría que preocuparse si éstas ascienden a 3000 o 5000 pero aclaró que el agua que se toma en ese país no es peligrosa.

Al parecer, las partículas de virus habría llegado a través de las heces y fluidos corporales, en este caso, de los animales.

Ante esta situación, París suspendió el uso del agua de riego para la limpieza de las calles, como prevención, y Gaona espera que en España se tomen medidas similares porque “con estas mangueras provocamos un aerosol que podría generar, aunque muy ligeramente, un potencial contagio”.