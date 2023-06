Aumenta la violencia en Cisjordania: un palestino muerto y cuatro soldados israelíes heridos

Cuatro soldados israelíes y un civil resultaron heridos hoy en un ataque con disparos desde un vehículo en Jenin, en el norte de Cisjordania ocupada, según informaron militares y médicos, mientras que un palestino murió asesinado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ingresaron en el campo de refugiados Balata en Naplusa para arrestar a hombres buscados.

Un automovilista israelí herido, de 33 años, informó haber sido atacado por un vehículo que pasaba cerca de los asentamientos de Mevo Dotan y Hermesh, al oeste de la ciudad palestina de Jenin.

Las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron que los mismos hombres armados aparentemente continuaron su camino y abrieron fuego contra un vehículo militar en el área, en el que cuatro soldados resultaron heridos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El conductor israelí llegó al puesto de control de Reihan, donde fue atendido por médicos de Magen David Adom, que informaron que el hombre se encontraba estable tras recibir heridas de bala en la parte superior del cuerpo, indicó la cadena de noticias estadounidense CNN.

En tanto, el automovilista civil y tres de los soldados fueron llevados al Centro Médico Hillel Yaffe en Hadera. Allí, fuentes del centro médico indicaron que uno estaba en condición moderada y los otros tres estaban en buenas condiciones, sin dar más detalles.

La MDA relató que el cuarto soldado fue trasladado en helicóptero al Centro Médico Rambam en Haifa en condiciones moderadas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que un gran número de sus miembros iniciaron la búsqueda en el área y bloquearon varias rutas cerca de la aldea de Yabed.

El ataque se produjo exactamente dos semanas después de que un israelí, Meir Tamari, de 32 años, muriera en un tiroteo con palestinos en las afueras de Hermesh.

Los militares estudiaban la posibilidad de que el ataque de hoy haya sido perpetrado por los mismos pistoleros.

Poco antes del tiroteo, los medios palestinos informaron que las fuerzas israelíes habían ingresado al campo de refugiados de Balata, adyacente a la ciudad cisjordana de Naplusa.

Funcionarios de salud palestinos dijeron que un joven murió durante la redada y al menos otros dos resultaron heridos.

El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina nombró al hombre asesinado como Fares Hashash, de 19 años.

El ministerio dijo que recibió un disparo mortal en el pecho, el abdomen y la parte inferior del cuerpo.

No hubo comentarios inmediatos por parte de las FDI o la Policía de Fronteras sobre la redada.

Las tensiones entre Israel y los palestinos aumentaron durante el último año, con el ejército realizando incursiones casi nocturnas en Cisjordania, a raíz de una serie de ataques palestinos.

Desde principios de año, los ataques palestinos en Israel y Cisjordania mataron a 20 personas y dejado varias heridas graves.

Según un recuento de The Times of Israel, 117 palestinos de Cisjordania fueron asesinados durante ese lapso, la mayoría de ellos durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, pero algunos eran civiles no involucrados y otros fueron asesinados en circunstancias más cuestionables.

Israel capturó Cisjordania y Jerusalén este en 1967 en una guerra contra países árabes, y luego los colonizó.

Los palestinos reclaman esos territorios para fundar su futuro Estado.

Casi tres millones de palestinos viven allí, al igual que unos 490.000 israelíes.

La ONU considera ilegal la ocupación y colonización israelí de Cisjordania y Jerusalén este, que es la parte de mayoría palestina de la ciudad.

Con información de Télam