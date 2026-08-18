Nuevos terremotos sacuden Granada, hay tres heridos y algunos edificios han sufrido daños

Una rama de árbol caída yace sobre un vehículo dañado en una calle tras el terremoto que azotó el sur de España, en Granada, España

Tres ‌terremotos más sacudieran la provincia ‌de Granada, en el sur de España, y hasta ahora se registra un balance de al menos tres personas con lesiones leves y daños en edificios de la región que obligaron al cierre de algunos museos e instalaciones deportivas. Las autoridades españolas restringieron el acceso turístico a diversos sectores del histórico complejo medieval de la Alhambra.

El responsable del gobierno regional de Andalucía, Antonio Sanz, confirmó en rueda de prensa que entre los heridos figura un menor de edad que debió ser derivado a un centro hospitalario para su atención. Según los reportes técnicos brindados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la jornada estuvo marcada por tres sismos principales, cada uno con una magnitud superior a 4 en la escala de Richter. El evento de mayor intensidad alcanzó los 4,7 grados a las 10:37 hora local, con epicentro en la superficie de la localidad de Gójar, situada a solo 10 kilómetros de la capital granadina, seguido inmediatamente por réplicas en municipios linderos del cinturón sur.

La escasa profundidad de los epicentros provocó que los temblores se percibieran con particular violencia en la superficie, multiplicando las grietas en paredes de viviendas residenciales, desprendimientos de fachadas y la caída de mampostería sobre la vía pública. Como medida de contención, la Diputación Provincial de Granada dispuso el cierre temporal de museos, recintos deportivos y sedes administrativas, al tiempo que la red del tren metropolitano redujo preventivamente la velocidad de sus formaciones a 30 kilómetros por hora para garantizar la seguridad del trazado.

En el complejo de la Alhambra, uno de los monumentos de arquitectura islámica más importantes del mundo y que el año pasado superó los 2,7 millones de visitantes, el patronato administrador decidió suspender los recorridos en zonas expuestas para evaluar el estado de los techos y muros. Si bien los centros de salud primaria mantienen sus puertas abiertas, los servicios de emergencia autonómicos continúan inspeccionando las estructuras habitacionales mientras los medios locales reportan el desalojo de huéspedes en varios establecimientos hoteleros del área metropolitana.

Con información de Reuters