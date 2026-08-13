Nuevo revés para Trump: desestimaron una denuncia contra Harvard por presunto antisemitismo

Una corte federal estadounidense desestimó este jueves una demanda judicial del presidente Donald Trump contra la Universidad de Harvard, en lo que fue la cruzada del jefe republicano contra la institución al acusarla de comportamientos antisemitas por manifestaciones a favor de Palestina en octubre de 2023, cuando estalló la guerra entre Hamás e Israel. La decisión fue ratificada por el juez de Boston, Richard Steans, quien consideró que la Casa Blanca "no logró demostrar" que Harvard fomentara discriminación por "motivos de raza o nacionalidad".

Trump buscaba avalar con la disputa legal su decisión de retirar subvenciones a la reconocida institución, basandose en esa supuesta violación de normas civiles, ahora desestimada. Días después del estallido de la guerra entre Hamás e Israel el 7 de octubre de 2023, dentro del campus de la Universidad de Harvard en Massachusets se reportaron algunas manifestaciones de estudiantes y miembros de la comunidad educativa a favor de Palestina. Un año después y tras su vuelta a la jefatura de la Casa Blanca, el presidente Trump denunció a la casa de estudios por estos hechos calificándolos de "expresiones antisemitas" avaladas por la institución. Desde Harvard, si bien reconocieron que hubo denuncias de hostigamientos de estudiantes judíos por esos días, señalaron que llegaron a crear una comisión investigadora para averiguar qué pasó pero negaron tener desde la entidad algo que ver con lo sucedido.

Desde entonces y tras la denuncia del republicano, la universidad quedó bajo la mira de la Justicia federal. Incluso en marzo de este año el Departamento de Justicia afirmó que el cuerpo docente y la dirección universitaria "hicieron la vista gorda ante el antisemitismo y la discriminación contra judíos e israelíes".

"Harvard permitió que manifestantes antiisraelíes ocuparan sus bibliotecas. Harvard permitió que un campamento antiisraelí permaneciera durante veinte días, en violación de la normativa de la universidad", señaló el presidente Trump tras las afirmaciones de la Justicia nacional.

Sin embargo, las autoridades de Harvard apelaron a la Justicia federal y solicitaron la desestimación de la demanda, situación que finalmente se desató hoy con el fallo del juez Stearns.

"El gobierno no logró demostrar que Harvard hubiera violado una disposición de la ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación por motivos de raza, nacionalidad y otras características protegidas", expresó el fallo firmado por el jurista que se difundió este mismo jueves. Además, consideró que los incidentes señalados por la administración Trump eran "demasiado aislados y episódicos" para demostrar un verdadero incumplimiento de la Ley de Derechos Civiles, que fue el argumento principal de la cúpula republicana.

La decisión supone así un revés para los ataques de Trump contra la casa de estudios más antigua de Estados Unidos.

El historial de cruces Trump contra Harvard

Desde su vuelta a la Casa Blanca, el presidente Trump se lanzó en una cruzada contra las principales universidades estadounidenses, a las que acusa de "dar vía libre" en sus campus a los movimientos pro palestinos frente a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Además de Harvard, Trump se metió con las universidades de Columbia, Cornell y Northwestern.

En febrero de 2025, el Ejecutivo norteamericano le envió una carta formal a Harvard exigiéndole supervisar sus admisiones, la contratación y la ideología de los estudiantes y el personal. Y tras la negativa de la entidad, el Gobierno le congeló más de 2.000 millones de dólares en fondos federales por llevar, supuestamente, una política antisemita. Pero poco después desde Harvard demandaron a Trump y otra jueza federal suspendió el bloqueo de fondos.