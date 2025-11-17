Hombres armados matan a subdirector y secuestran a 25 alumnas en ataque a escuela nigeriana

Imagen de archivo de murales pintados en recuerdo del secuestro de más de 200 alumnas de Chibok por el grupo islamista Boko Haram bajo el puente Falomo de Ikoyi, Lagos, Nigeria.

Nigeria, 17 nov (Reuters) -Un grupo de hombres armados atacaron a primera hora del lunes un internado público femenino en el estado nigeriano de Kebbi, matando al subdirector y secuestrando a 25 alumnas, según informó la policía, en el último secuestro masivo en el noroeste del país africano.

Los asaltantes, armados con fusiles y al parecer utilizando tácticas coordinadas, irrumpieron en la Government Girls Comprehensive Secondary School de la localidad de Maga hacia las 4 de la madrugada, hora local, y se enfrentaron a la policía en un tiroteo antes de escalar la valla perimetral y secuestrar a las alumnas, dijo el portavoz policial, Nafiu Abubakar Kotarkoshi.

El subdirector, Hassan Yakubu Makuku, murió por disparos al resistirse a los atacantes, y otro miembro del personal resultó herido de bala, añadió.

La policía informó de que fueron desplegadas unidades tácticas adicionales, soldados y vigilantes locales para peinar las presuntas vías de escape y los bosques circundantes en una operación de búsqueda y rescate.

El noroeste de Nigeria ha sido testigo de repetidos secuestros de escuelas por bandas armadas que piden rescates, a pesar de las promesas del gobierno de mejorar la seguridad en la región.

El grupo militante islamista Boko Haram secuestró a 270 alumnas en 2014 en la ciudad nororiental de Chibok. Aunque muchas de las niñas lograron escapar o fueron liberadas más tarde, algunas nunca fueron devueltas.

(Escrito por Chijioke Ohuocha; editado en español por Carlos Serrano)