Murió Kyle Kennedy, la sobrina nieta del ex presidente Kennedy

Después de un mes y por medio de una publicación de un obituario, este martes se conoció la muerte de Kyle Kennedy, sobrina nieta del expresidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, quien falleció a los 42 años el 21 de septiembre. La noticia se conoció a través de Burke Funeral Home. Según confirmaron en su entorno, la demora en la confirmación del dato se debió a que su familia optó por atravesar el duelo en privado.

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Hasta el momento, no se informaron las causas de su muerte. La esquela señaló que los últimos años estuvieron marcados por "severas dificultades de salud", aunque Kennedy intentó conservar su vida lo más que pudo, dedicándose por completo a la crianza de sus hijos.

Nacida en Washington D. C., Kyle Kennedy pasó gran parte de su vida en Massachusetts. Estudió en la Academia Milton y se graduó en Historia en la Universidad de Georgetown. Posteriormente, completó una maestría en Educación Infantil en la Universidad de Pace y otra en Política y Gestión Educativa en la Escuela de Posgrado de Educación de la Universidad de Harvard. Ésta última fue la gran vocación de su vida.

A diferencia de su familia política, históricamente con fuerte presencia en el Partido Demócrata, la sobrina nieta del ex presidente Kennedy desarrolló una trayectoria profesional vinculada con la educación infantil y la promoción de políticas educativas por la igualdad. En los últimos años, además, se convirtió en una defensora de los derechos de las personas con discapacidad, luego de sufrir en 2020 una grave lesión medular que le provocó una parálisis permanente y otras complicaciones de salud.

El aviso fúnebre destacó su "inteligencia, su ingenio y su compromiso" con las causas sociales. También resaltó su dedicación a sus hijos, Conor, Josephine y Declan, y su trabajo para mejorar "las oportunidades educativas de niños desfavorecidos y de las personas con discapacidad".

A qué se dedicó Kyle Kennedy: su historia

Su carrera profesional comenzó en Nueva York, donde trabajó como docente en el programa Teach For America, una iniciativa orientada a reducir las desigualdades educativas. Con el tiempo, profundizó su participación en proyectos para promover una educación primaria más equitativa y apoyó el desarrollo de escuelas chárter, un tipo de escuela frecuente en Estados Unidos que aplica metodologías educativas no convencionales y sin responder al distrito escolar de su jurisdicción.

Más adelante, también trabajó con empresas tecnológicas dedicadas a la transformación de los planes de estudio y la mejora de los sistemas educativos. Tal como indicó el texto de despedida de la casa funeraria Burke, su recorrido profesional estuvo atravesado "por la búsqueda de herramientas innovadoras para ampliar el acceso a una educación de calidad".

La historia familiar y las tragedias del clan Kennedy

Kyle Kennedy era una de los 34 nietos de Robert F. Kennedy, conocido como Bobby, y Ethel Kennedy. Su padre, Michael Kennedy, murió en 1997, mientras que su madre es Victoria Gifford. La sobreviven sus hijos, sus hermanos Michael y Rory, y varios sobrinos.

En agosto de 2012, Kyle se casó con Liam Kerr en el hotel Fairmont Copley Plaza de Boston. La pareja tuvo tres hijos: los mellizos Conor y Josephine, aunque la niña murió pocos días después de nacer. El tercero fue Declan, nacido dos años más tarde.

El fallecimiento de Kyle vuelve a poner a la muerte cerca del apellido Kennedy, algo que marcó a la familia desde los asesinatos de John F. Kennedy en 1963 y el de Robert F. Kennedy en 1968.

Entre las pérdidas más recientes figura la de Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy e hija de Caroline Kennedy, quien murió en diciembre de 2025, a los 35 años, tras una larga enfermedad.