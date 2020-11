La desafortunada frase de Lacalle Pou tras la muerte de Maradona

Dentro de todos los homenajes alrededor del mundo, el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou recordó a Diego Armando Maradona con una frase poco feliz. Lo definió como “un gran jugador de fútbol”, aunque no dudo en ponerse la celeste y matizó el homenaje con un “me quedo con (Enzo) Francescoli”.

Lacalle Pou, que realizaba una gira por varios departamentos de Uruguay para participar de las ceremonias de asunción de algunos intendentes electos, habló con la prensa desde la localidad de Canelones.

El mandatario señaló que, luego de enterarse de la noticia, vio el famoso video del calentamiento con el Nápoles mientras domina el balón al ritmo de la canción “Live is life”, del grupo austriaco Opus, un clip que calificó de “obra de arte”.

Consultado por si la noticia de la muerte de Maradona “lo emocionó o lo golpeó fuerte”, Lacalle Pou contestó con un tajante: ”No, ¿por qué debería?”. “Es un gran jugador de fútbol, me quedo con (Enzo) Francescoli”, la gloria del fútbol uruguayo, de la misma generación de jugadores que Maradona.

De hecho, Francescoli, que mantenía una muy buena relación con Maradona, fue a la Casa Rosada para despedirlo y saludó afectuosamente a Claudia Villafañe y a sus hijas, Dalma y Gianinna, según informó Olé.

Lacalle Pou tampoco quiso referirse a otros temas de la vida de Maradona, como sus adicciones y excesos. “Es un futbolista, ídolo de multitudes. Yo soy presidente de la República, no me corresponde opinar de esos temas”, enfatizó Lacalle Pou, quien agregó que quizá en una charla particular sí lo haría.

La sentida carta de Emannuel Macron para Diego Maradona

El presidente Alberto Fernández compartió una sentida carta enviada por su par de Francia, Emmanuel Macron, por el fallecimiento de Diego Maradona. En un mensaje vía Twitter, el mandatario argentino agradeció al europeo por el texto en el que destaca que El Diez "hizo la revolución" en una cancha de fútbol.

"La mano de Dios había depositado a un genio del fútbol en la tierra. Nos lo acaba de quitar, con una gambeta imprevista que engañó a todas nuestras defensas. ¿Acaso quería, con ese gesto, zanjar el debate del siglo: si Diego Maradona es el mayor jugador de fútbol de todos los tiempos? Las lágrimas de millones de huérfanos le responden hoy con una evidencia dolorosa", inicia el texto de Macron.

En medio de expresiones de dolor y con una multitud en vigilia en la Plaza de Mayo para asistir al velatorio de Maradona en la Casa Rosada, Alberto compartió el emotivo mensaje de Macron. "Impresiona por su sensibilidad y su comprensión humana de lo que significó para nosotros", indicó el presidente. "Es un texto que va directo al corazón", aseguró en las redes sociales.