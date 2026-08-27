El exjefe militar serbio Ratko Mladić, condenado a cadena perpetua por la muerte de más de 8.000 hombres y niños en los Balcanes, murió en prisión este jueves a sus 84 años. Era llamado "el carnicero de Bosnia" y fue el encargado de la peor masacre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Fue el principal responsable del genocidio durante el asedio a Sarajevo y la masacre de Srebrenica.

Mladić murió a sus 84 años mientras cumplía su pena de prisión perpetua en una cárcel de La Haya, Países Bajos, según declaró a la cadena CNN su abogado, Dragan Ivetić. Había sido condenado en 2017 por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante las guerras en la antigua Yugoslavia entre 1992 y 1995.

Tras un largo juicio de cinco años, Mladić fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). Fue uno de los principales responsables de sitiar durante casi cuatro años a la ciudad de Sarajevo, con un tendal de miles de personas muertas. También fue quien llevó adelante la masacre de Srebrenica, la peor en Europa desde 1945.

Durante aquel episodio, cerca de 8.000 hombres y niños de la localidad musulmana de Srebrenica fueron separados de sus esposas, hermanas y madres, y asesinados a tiros en 1995 por las fuerzas de Mladić.

La condena en su contra

"Esta corte observó que las muertes de las que se responsabiliza al acusado fueron crímenes contra la humanidad y muchos de ellos se pueden calificar de brutales", decía el fallo en su contra de 2017.

Pese a que desde 1995 había sido acusado formalmente de delitos de lesa humanidad, Mladić fue arrestado recién en 2011. "Ha llegado el momento de que el general Mladić rinda cuentas por esos crímenes contra cada una de sus víctimas y contra las comunidades que destruyó", se leyó durante su condena.

En los últimos años, su estado de salud comenzó a deteriorarse hasta el punto de que sus abogados pidieron que fuera puesto en libertad. En abril pasado sufrió un derrame cerebral y su familia solicitó su liberación, pero el Tribunal se la negó.