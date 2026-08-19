Mueren más de 100 personas en derrumbe de mina de oro artesanal en la República Centroafricana

Más de 100 personas perdieron la vida ‌al ‌derrumbarse el martes una mina de oro artesanal en la República Centroafricana, según declaró un alto cargo de una asociación ​minera local.

Un ⁠fiscal confirmó que se ‌había producido un ⁠derrumbe en la ⁠mina de la localidad de Zamboye, cerca de la ⁠frontera con Camerún, pero ​señaló que aún ‌se estaban determinando ‌el número de fallecidos ⁠y otros detalles.

El fiscal declaró en un comunicado que las labores ​de ‌rescate continúan y que se abrirá una investigación para determinar la causa y quién ⁠gestionaba la mina.

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Las autoridades camerunesas afirmaron que estaban preparadas para acoger y prestar asistencia médica a cualquier herido que cruzara la frontera.

La ‌minería artesanal es una fuente de sustento en toda África, pero la escasa regulación y las deficientes normas ‌de seguridad suelen provocar accidentes mortales.

Con información de Reuters