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Mueren más de 100 personas en derrumbe de mina de oro artesanal en la República Centroafricana

19 de agosto, 2026 | 16.52

Más de 100 personas perdieron la vida ‌al ‌derrumbarse el martes una mina de oro artesanal en la República Centroafricana, según declaró un alto cargo de una asociación ​minera local.

Un ⁠fiscal confirmó que se ‌había producido un ⁠derrumbe en la ⁠mina de la localidad de Zamboye, cerca de la ⁠frontera con Camerún, pero ​señaló que aún ‌se estaban determinando ‌el número de fallecidos ⁠y otros detalles.

El fiscal declaró en un comunicado que las labores ​de ‌rescate continúan y que se abrirá una investigación para determinar la causa y quién ⁠gestionaba la mina.

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Las autoridades camerunesas afirmaron que estaban preparadas para acoger y prestar asistencia médica a cualquier herido que cruzara la frontera.

La ‌minería artesanal es una fuente de sustento en toda África, pero la escasa regulación y las deficientes normas ‌de seguridad suelen provocar accidentes mortales.

Con información de Reuters

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