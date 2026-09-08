Un ministro clave de Israel pidió reconocer la soberanía argentina sobre las Malvinas

En medio de una dura crisis diplomática entre Israel y el Reino Unido, el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, irrumpió en la disputa histórica por las islas Malvinas al pedirle públicamente al primer ministro Benjamín Netanyahu que reconozca de forma oficial la soberanía de la Argentina sobre el archipiélago austral.

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A través de una publicación redactada en español en su cuenta de la red social X, el funcionario del gabinete israelí criticó en duros términos la presencia británica en el Atlántico Sur: "Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino". Asimismo, solicitó a Netanyahu "imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe". Dentro de sus argumentos, Ben Gvir acusó a las autoridades británicas no solo de ocupar el territorio, sino de realizar "perforaciones petroleras y robarle el dinero al pueblo argentino".

La declaración del ministro coincide de forma directa con el reciente anuncio del Ejecutivo argentino de presentar una denuncia penal contra filiales de la compañía petrolera de origen israelí Navitas. Buenos Aires sostiene que la firma incurre en una violación de la legislación nacional al explorar y explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte utilizando licencias otorgadas de manera ilegítima por la administración colonial británica.

El posicionamiento de la extrema derecha israelí se produce en un escenario de fuerte deterioro de los vínculos entre Israel y el gobierno británico. La iniciativa de Ben Gvir trascendió el mismo día en que el Reino Unido confirmó restricciones y vetos comerciales contra los productos provenientes de las colonias israelíes en la Cisjordania ocupada.

A nivel nacional, el gesto internacional se enmarca en la reactivación de los reclamos de soberanía diplomática sobre las islas emprendidos por la administración de Milei, respecto de un territorio bajo control e incursión militar británica desde la usurpación de 1833 y el posterior conflicto bélico de 1982.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.