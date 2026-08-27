El Tíbet es una de las regiones más elevadas y aisladas del planeta, conocida popularmente como "el techo del mundo". Se trata de una meseta de imponentes montañas y paisajes áridos, entre los que se encuentra el monte Everest, y suele ser de los grandes destinos elegidos por los turistas.

A dónde queda el Tíbet: su ubicación exacta en el mapa

El Tíbet se encuentra ubicado en el corazón de Asia Central, limita al noreste con las provincias chinas de Qinghai, al este con Sichuan y al sudeste con Yunnan. Mientras que al sur limita con Myanmar, India, Bután y Nepal; hacia el oeste, con la región en disputa de Cachemira; y hacia el noroeste, con la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Su posición lo ubica en un cruce estratégico entre el sur y el este asiático, rodeado en gran parte de su perímetro por la cordillera del Himalaya, lo que históricamente dificultó el contacto con el resto del mundo.

Cuánta población tiene Tíbet: quién tiene la soberanía de la icónica meseta asiática

Si bien constituye un territorio de identidad propia, el Tibet es una región autónoma de la República Popular China y una de sus grandes cualidades es que buena parte de su territorio supera los 4.000 metros de altitud promedio, su ubicación y altura la vuelven una de las regiones más enigmáticas y menos accesibles del continente.

La capital de la región es Lhasa, ciudad situada en la meseta tibetana y rodeada por las montañas del Himalaya, a una altitud aproximada de 3.650 metros sobre el nivel del mar, en el valle del río conocido localmente como Kyi, afluente del Brahmaputra. Se trata de una de las ciudades más altas del mundo, con una cantidad de oxígeno disponible considerablemente menor a la del nivel del mar.

Además de la capital, la región está compuesta de prefecturas, entre las que se destacan Shigatse, Ngari, Shannan, Nagqu, Nyingchi y Chamdo. La región cuenta con una población de alrededor de 3,3 millones de habitantes, distribuidos principalmente en el este y el sur del territorio, donde se concentran las principales ciudades.