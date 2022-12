Mercosur de cara al 2023: Brasil pedirá el regreso de Venezuela y Uruguay insistirá por un acuerdo con China

El futuro canciller brasileño confirmó que alentarán la vuelta del país a cargo de Nicolás Maduro y, por su parte, desde Uruguay dieron el visto bueno para un tratado en bloque con el gigante asiático.

De cara a 2023 la agenda del Mercosur pareciera hallar un camino en común entre los socios. La intención de la ampliación del bloque con la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva se vuelve a consolidar, al mismo tiempo de que desde Uruguay levantaron el pulgar para un tratado de manera conjunta con China. Así lo expusieron de manera explícita los representantes de cada uno de los países en la voz de sus cancilleres. El designado ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Viera, por su parte, señaló que su país alentará el regreso de Venezuela al Mercosur. Mientras, que desde el país vecino del otro lado del Río de la Plata, se dio a conocer que se está de acuerdo con impulsar un acuerdo comercial de manera conjunta con el gigante asiático, pese a tener encaminado un tratado bilateral.

El futuro jefe de la diplomacia brasileña confirmó que Brasil está dispuesto a impulsar la reincorporación de Venezuela al bloque regional: "Apoyaremos el regreso de Venezuela al Mercosur; todavía no habían cumplido con algunos requisitos, estos son requisitos legales", dijo Vieira en una entrevista con el diario O Estado de São Paulo.

Venezuela fue suspendida a través de la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur en diciembre de 2016 tras una crisis política en la nación caribeña, aunque su adhesión formal no se había completado entonces.

El anuncio brasileño fue acompañado de la confirmación de que el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva enviará, una vez que asuma la presencia el 1 de enero, un encargado de negocios para reanudar las relaciones entre ambos países y luego designará un embajador.

"No hay razón para no tener un embajador en Venezuela, no se puede dar la espalda porque el país tiene un gobierno con una orientación diferente, sobre todo un país vecino, con una frontera de 2.000 kilómetros en la Amazonía", comentó Vieira. De esa manera, el diplomático ratificó el camino marcado el pasado 14 de este mes cuando Vieira anticipó que Brasil retomará los vínculos con ese país y que reconocería como presidente a Nicolás Maduro.

"El presidente electo me instruyó para restablecer relaciones con Venezuela", sostuvo Vieira en esa ocasión durante una conferencia de prensa. Vieira dijo también que el próximo gobierno respaldará el ingreso formal de Bolivia al bloque, que el Congreso brasileño aún debe aprobar, según la agencia de noticias Sputnik.

"Sin duda el gobierno lo apoyará, la expansión del Mercosur es importante", afirmó. En tanto, Vieira aclaró además que Lula no tiene planeado viajar "en el corto plazo" a Venezuela, Nicaragua o Cuba

El gobierno del presidente Jair Bolsonaro suspendió las relaciones diplomáticas con Venezuela en 2019 y desconoció la reelección de Maduro en 2018. .

Por su parte, el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, se mostró favorable a la búsqueda de acuerdos sectoriales entre el Mercosur y China, pese a que su país ya tiene "un camino trazado" para un tratado bilateral con ese país.

"A nosotros nos parece fantástico todo en lo que esté impregnada la palabra acuerdos, me parece muy bueno avanzar con China como con cualquier otro país", expresó Bustillo en conferencia de prensa, según el Portal de Medios Públicos de Uruguay. Ante la pregunta sobre la posición uruguaya frente a la intención que manifestó recientemente Vieira de que el próximo gobierno brasileño impulse acuerdos sectoriales entre el Mercosur y China, Bustillo dijo que le parece algo "muy bueno". Y afirmó: "De ninguna manera descartamos acuerdos en el camino de otro tipo o nivel".

Bustillo, además, aseguró que, de cara al TLC con China, cuyas negociaciones, según lo anunció el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, comenzaron el pasado julio, dijo que Uruguay continúa aguardando por "señales" de China: "Hemos culminado el estudio de factibilidad y ahora estamos aguardando por señales de China para comenzar la negociación propiamente dicha. Lo hemos dicho y lo hemos reiterado. En tal sentido, estamos aguardando por los tiempos de China", remarcó.

En vista del rechazo de los socios Argentina, Paraguay y Brasil, a que Uruguay avance de forma bilateral con otros países o bloques -que tiñó de tensiones la última cumbre del bloque que quedaron expuestas en la última cumbre de presidentes a principios de diciembre- Bustillos sostuvo: "Definitivamente no va a haber cambios en lo que nos hemos trazado. La línea directiva la marca el Presidente de la República y en tal sentido nosotros obviamente somos contestes con esa línea. Hemos trabajado en tal sentido y no hay nada que nos haga cambiar esos objetivos que nos hemos propuesto".

