María Corina Machado anunció que volvió a Venezuela tras más de 10 meses

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó a Venezuela este domingo después de más de 10 meses fuera del país. Su reaparición ocurre en un escenario de fuerte incertidumbre política, tras el secuestro y detención en Estados Unidos de Nicolás Maduro y con el gobierno interino de Delcy Rodríguez al frente de la gestión, respaldada por Estados Unidos.

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"Estoy aquí. Con ustedes", publicó Machado en su cuenta de X para anunciar su presencia en territorio venezolano. El mensaje marcó su primera reaparición en el país desde diciembre, cuando ya se encontraba fuera de Venezuela tras abandonar clandestinamente el territorio.

La llegada de la dirigente también fue confirmada por Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial de la coalición opositora, quien celebró la noticia a través de las redes sociales. "Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano", escribió González. "Hoy es un día muy importante para los venezolanos. ¡Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final", agregó el dirigente opositor.

Qué dijo Donald Trump sobre el regreso de Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado el domingo por periodistas sobre la vuelta de la dirigente opositora a Venezuela. El mandatario aseguró que no tenía información sobre el tema, aunque expresó una valoración positiva de Machado.

"No sé nada al respecto, pero creo que es una mujer muy agradable. Ella me dio su Premio Nobel. Así que, ¿qué más puedo decir? Espero que esté a salvo", respondió Trump quien, a pesar de sus deseos sobre Machado, volvió a destacar el momento de la relación del gobierno estadounidense con el de Delcy Rodríguez: "Nos está yendo muy bien en Venezuela".