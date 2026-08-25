Bajo el mandato de Trump, el FBI establece lazos sin precedentes con China y Rusia

En medio de rumores que circularon en las últimas horas respecto a una supuesta visita del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, a Rusia, el director del FBI, Kash Patel, reveló un inédito acercamiento y cooperación con Moscú y China, históricos rivales de Estados Unidos. En declaraciones exclusivas a la agencia Reuters, Patel explicó que la nueva colaboración implica "intercambio de personal" y reconoció que agentes del FBI viajaron a China en el último tiempo.

El FBI trabaja con China y Rusia

En diálogo con Reuters, Patel explicó que los contactos con China y Rusia apuntan a "conseguir aliados" contra la delincuencia transnacional, incluyendo el fentanilo, el fraude cibernético y la explotación sexual infantil. Asimismo, Patel sumó que el FBI y ⁠los agentes chinos llevaron a ⁠cabo redadas y detenciones conjuntas en el marco de este acuerdo. Patel regresó de un viaje a China a fines de ⁠julio y tiene previsto, según dijo, un viaje similar ​a Rusia para octubre. Patel describió las iniciativas con lo que denominó "socios no ⁠tradicionales" como selectivas y limitadas a tipos específicos de delitos transnacionales.

En mayo, el FBI, el Ministerio de Seguridad Pública de China y la policía de Dubái colaboraron en una importante redada contra un centro de estafas cibernéticas en Dubái por el que detuvieron a 300 personas, incautaron 300 millones de dólares y liberaron a trabajadores víctimas de la trata, según informó la agencia. "Se trata de relaciones nuevas y dinámicas, y somos muy conscientes ‌de su actitud ⁠hostil en muchos asuntos", señaló Patel y sumó: "No van a dejar de actuar así, pero si podemos conseguir ​victorias para Estados Unidos, entonces debemos colaborar".

La relación actual comenzó con la visita de Trump a China en mayo de 2025, seguida de dos viajes de Patel al país. Como parte de esta colaboración, Patel llevó a funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública de China (MPS, por sus siglas en inglés) a varias instalaciones del FBI en Estados Unidos para compartir información de inteligencia y de investigación. “Cada mes envían aquí a sus oficiales de policía de nivel operativo, y al mes siguiente vamos nosotros”, dijo Patel. “Hablan con nosotros a diario, algo que tampoco había sucedido antes”.

Durante su viaje a Asia el mes pasado, Patel se reunió con el ministro chino de Seguridad Pública, Wang Xiaohong, y el viceministro Xu Datong para profundizar lo que los medios estatales chinos describieron como una "cooperación práctica" en relación con diversas actividades delictivas.