Maduro reapareció desde la cárcel de Nueva York: en conjunto deportivo y con los dedos en "V"

El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro reapareció en las redes sociales y difundió fotos de su estadía en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Con una sonrisa, los dedos en "V" y vistiendo un conjunto deportivo gris, el ex líder del Partido Socialista publicó las primeras imágenes tras ser secuestrado en enero por un comando especial de Estados Unidos en Caracas junto a su esposa, Cilia Flores.

Las fotografías fueron acompañadas por un mensaje dirigido especialmente a sus nietos, pero también a los niños y a sus seguidores. “Pequeño regalo de amor y esperanza”, escribió el ex mandatario venezolano en una publicación en su cuenta de X.

La reaparición se produce después de meses en los que hubo escasa información pública sobre la situación cotidiana del exmandatario venezolano dentro de la cárcel federal de máxima seguridad en Nueva York. Según informó El País, las fotos fueron tomadas el 25 de junio, en el contexto del Día del Padre, aunque recién fueron difundidas públicamente este domingo 30 de agosto.

En otra parte de su mensaje, Maduro afirmó que resisten los embates junto a su esposa. "Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición", señaló el ex jefe de Estado.

La Justicia estadounidense estableció el 1 de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio contra ambos. Maduro y Flores se declararon inocentes ante el tribunal, que los investiga por narcotráfico. Su defensa considera que, por tratarse de un jefe de Estado soberano, el exmandatario es inmune a estas acusaciones.

Trump se queda con 65 mil millones de barriles de petróleo de Venezuela

La publicación de las fotografías ocurre además en un momento de cambios en la relación entre Washington y Caracas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Venezuela por el cual adquirió para su país 65 mil millones de barriles de petróleo. Según sostuvo, este entendimiento fue rubricado con la titular interina de la nación caribeña, Delcy Rodríguez, y cuenta con la participación del sector privado.

"NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: ¡Estados Unidos de América acaba de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL!", informó el mandatario estadounidense, apelando a las mayúsculas, a través de su cuenta de la red social Truth.

Según reportó, bajo su "dirección", el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Guerra Pete Hegseth, "trabajando en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta Interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y mediante una alianza con el sector privado, han asegurado el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65 MIL MILLONES de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense".

El Presidente de Estados Unidos sostuvo que "esta transacción histórica DUPLICA con creces las reservas de petróleo estadounidenses, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo, al tiempo que contribuye a que Venezuela continúe encaminándose hacia un éxito rotundo y una gran prosperidad".

"¡Esta transacción fortalecerá enormemente la ya creciente relación entre Venezuela y Estados Unidos! Gracias por su atención a este asunto trascendental. ¡HAGAMOS GRANDE A ESTADOS UNIDOS DE NUEVO! Presidente DONALD J. TRUMP", cerró Trump, que en enero de este año ordenó el ataque a la nación caribeña y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.