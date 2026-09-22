Ante la ONU, Lula advirtió sobre la injerencia extranjera en las elecciones de Brasil: "No somos el patio trasero de nadie"

En un mensaje de alto voltaje geopolítico y electoral, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, utilizó la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas para denunciar las presiones externas en vísperas de los comicios de octubre. Durante su alocución, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) remarcó que su país no tolerará tutelajes ni operaciones de desestabilización política y rechazó de plano cualquier incursión de tropas o navíos estadounidenses en la región con el pretexto del combate al narcotráfico.

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"Todos los candidatos disfrutan de la más amplia libertad de expresión. Sabemos que algunos abusan de esa libertad para alinearse con intereses extranjeros que van en contra de los intereses del país", aseveró el jefe de Estado al definir la cita electoral como una disyuntiva histórica entre "la democracia y el negacionismo". En ese sentido, Lula alertó ante la comunidad internacional sobre los riesgos de manipulación mediática: "Estamos siendo testigos, una vez más, de injerencias externas en los procesos electorales".

Sin mencionar nombres de forma directa, las críticas del mandatario apuntaron al senador Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple arresto domiciliario tras ser condenado por el intento de golpe de Estado de 2022. Flávio, quien consolidó su postulación por la ultraderecha para las presidenciales, estructuró su campaña con fuertes guiños hacia el exterior, incluyendo un reciente encuentro con Donald Trump y el abierto respaldo del presidente argentino Javier Milei y del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

La firmeza de las palabras del presidente brasileño coincide con un escenario de extrema polarización política en su país, donde los últimos sondeos proyectan un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro de cara a un eventual balotaje. Fiel a la defensa de las instituciones democráticas, el mandatario ratificó la solvencia del sistema de votación y lanzó una advertencia tajante: "No permitiremos que los enemigos de la democracia, ya sean internos o externos, socaven la voluntad popular".

En el capítulo dedicado a la seguridad regional, el líder brasileño sentó una postura inflexible frente a la decisión de la Casa Blanca de declarar a las principales bandas delictivas de Brasil como organizaciones terroristas, una medida que Brasilia califica como un atropello a la autonomía nacional. "Brasil no es el patio trasero de nadie", sentenció Lula al denunciar una escalada de "nuevos intentos de dominación geopolítica" en América Latina.

Las declaraciones del mandatario marcaron un claro contrapunto con la retórica de intervención militar desplegada por Donald Trump horas antes en ese mismo foro. "No necesitamos portaaviones patrullando nuestras aguas. Necesitamos cooperación para frenar el flujo de armas y dinero que alimentan la delincuencia", contrapuso Lula, revelando además que trasladó ese mismo reclamo en persona a las autoridades estadounidenses para defender la capacidad exclusiva de Brasil en el control de sus fronteras.

Con información de Reuters