Ceuta trasladó a más de 1.200 migrantes a nuevos centros para evitar enfrentamientos

Un operativo coordinado por la Policía Nacional de España y las autoridades locales de Ceuta permitió el traslado a pie de más de 1.200 migrantes desde el asentamiento informal de la playa del Trampolín hacia dos de las cuatro nuevas instalaciones de contención habilitadas en la ciudad autónoma. El procedimiento, que comenzó pasadas las 9:45 de la mañana sin que se registraran incidentes ni resistencia por parte de los asistidos, busca descomprimir la ocupación de la vía pública y reorganizar la asistencia humanitaria en la zona fronteriza.

Durante la organización del desplazamiento, los efectivos de la fuerza de seguridad dividieron a la multitud en dos contingentes diferenciados según su origen geográfico, enviando al grupo de procedencia subsahariana hacia el predio de Loma Margarita y guiando a los migrantes de origen magrebí hacia la explanada de Loma Colmenar, en las inmediaciones del paso fronterizo de Tarajal. Fuentes cercanas a la Delegación del Gobierno puntualizaron que la decisión de segmentar el traslado responde a razones de seguridad preventiva al señalar: "El objetivo al separarlos es evitar que se produzcan enfrentamientos", en referencia a las severas trifulcas registradas entre ambos colectivos a lo largo de las últimas dos semanas.

La evacuación del campamento costero, donde la Cruz Roja llegó a contabilizar más de 3.500 personas durante las jornadas de reparto de viandas, se concretó en forma voluntaria en el marco de un acuerdo integral entre el Gobierno central español y el Ejecutivo comunal. Fuentes policiales aseguraron que las dos dependencias utilizadas en esta primera etapa disponen de 1.800 plazas, mientras que la habilitación complementaria del centro ecuestre y la explanada del guano elevará la capacidad de recepción a más de 5.000 lugares para completar la reubicación de las personas que aún pernoctan en las calles de la ciudad.

Con información de EuropaPress.