Gobierno británico confirma a Jeremy Hunt como el nuevo ministro de Finanzas

(Agrega nombramiento nuevo ministro)

El exministro de Salud y Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, también candidato a líder conservador, fue nombrado hoy nuevo ministro de Finanzas del Reino Unido en reemplazo del destituido Kwasi Kwarteng, informaron fuentes de Downing Street.

Hunt fue nombrado por la primera ministra británica, Liz Truss, quien previamente despidió a Kwarteng luego de las turbulencias registradas en los mercados a raíz de un polémico plan económico elaborado por ambos.

"Me ha pedido que me haga a un lado como su ministro de Finanzas. He aceptado", escribió Kwarteng en una carta dirigida a Truss y publicada en su cuenta de Twitter.

La crisis en el Gobierno británico pareciera no acabar con la salida del gabinete del liberal Kwarteng, y cada vez se menciona con más fuerza la posibilidad de que la próxima en seguir su camino sería la propia Truss, cada vez más cuestionada incluso desde el oficialista Partido Conservador, consignaron medios locales.

Truss hablará hoy al país para referirse a la destitución de Kwarteng en un clima de tensión y crisis de confianza cuyas consecuencias son impredecibles.

Mientras, aumenta la especulación de que el Gobierno podría revertir más de los recortes de impuestos anunciados en su mini-presupuesto.

Kwarteng perdió su trabajo solo tres semanas después de que anunció recortes de impuestos no financiados que desencadenaron turbulencias financieras.

Esta mañana Kwarteng se reunió con la primera ministra en Downing Street después de interrumpir una visita a Estados Unidos y volar de regreso a Londres.

La líder británica también enfrenta crecientes llamados dentro de su partido para que reconsidere sus planes económicos.

Mientras tanto, la libra redujo las pérdidas, después de caer un 1,2% cuando Kwarteng fue despedido.

Se cotiza un 0,4% a la baja frente al dólar a 1,1285 dólares, tras la confirmación de Downing Street de que Hunt fue nombrado canciller.

Con información de Télam