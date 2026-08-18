La UE cree que el referéndum en Islandia puede suponer un impulso para la imagen de la ampliación

Por Lili Bayer y Stine ​Jacobsen

BRUSELAS, 18 ago (Reuters) - La Unión Europea espera que el referéndum que se celebrará en Islandia sobre la reanudación de las negociaciones de adhesión contribuya a ‌reforzar el apoyo en Europa a ‌que otros Estados menos prósperos se incorporen al bloque, dijeron varios diplomáticos a Reuters días antes de la votación.

Islandia, miembro de la OTAN y que ya disfruta de acceso al mercado único de la UE a través del Espacio Económico Europeo, votará el 29 de agosto sobre si se reanudan las negociaciones.

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El referéndum se produce en un momento en que Europa se enfrenta a decisiones importantes sobre la ampliación, con ​Montenegro esperando incorporarse a la ⁠UE en 2028 y los países aspirantes a la adhesión —Albania, Ucrania y Moldavia— ‌presionando para avanzar en sus solicitudes.

El referéndum de Islandia no es ⁠una votación sobre la adhesión en sí misma ⁠y cualquier acuerdo requeriría otra consulta.

Los partidarios afirman que la adhesión podría ayudar a la isla a hacer frente a su elevado costo de vida, plantar cara a socios ⁠comerciales más grandes y resistir los cambios geopolíticos en el Ártico, como ​las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre ‌Groenlandia.

El "sí" no está garantizado. Una encuesta de ‌Gallup realizada este mes reveló que los votantes están divididos respecto a la ⁠reanudación de las negociaciones: el 46% afirmó que votaría "sí" y el 46%, "no", mientras que el 8% está indeciso. Las encuestas indican que una mayoría se opone a la adhesión efectiva al bloque.

Sin embargo, los diplomáticos de la UE afirman que reanudar las ​negociaciones con un ‌país rico que sería fácil de integrar —aunque su población sea de solo 400.000 habitantes— podría ayudar a mejorar la percepción de la ampliación entre aquellos ciudadanos europeos recelosos a la hora de acoger a nuevos miembros.

Un voto a favor en Islandia "demostraría el atractivo de la UE en general ⁠y, por lo tanto, levantaría la moral en la UE", afirmó un diplomático comunitario, añadiendo que "facilitaría a los países escépticos aceptar la adhesión de Montenegro", otro país con una población reducida, pero con un PIB per cápita mucho más bajo.

Si Islandia se uniera al bloque, tendría "un impacto positivo en la ampliación como herramienta política", señaló un segundo diplomático.

"Hay dudas respecto a los Balcanes Occidentales, Moldavia y Ucrania; en el caso de Islandia, solo veo aspectos positivos (...) ‌tiene una economía moderna, es dinámica y pequeña", afirmó.

Un tándem formado por ambos países —Islandia y Montenegro— podría ayudar a superar posibles obstáculos en los Estados miembros de la UE, donde algunos votantes temen el posible impacto de la ampliación en sus economías, según afirman los funcionarios.

"Unir a Islandia con Montenegro probablemente tendría más éxito —esa es la percepción, al menos ‌en este momento— que la adhesión de Montenegro por sí sola", afirmó Steven Blockmans, subdirector del Centro Internacional para la Defensa y la Seguridad, con sede en Tallin.

Una encuesta del Eurobarómetro ‌de 2025 reveló ⁠que el 56% de los ciudadanos de la UE está a favor de una nueva ampliación, aunque el apoyo varía en los distintos ​países del bloque.

Reikiavik abandonó las negociaciones anteriores en 2013, cuando un Gobierno euroescéptico llegó al poder, pero la guerra de Rusia en Ucrania y las declaraciones de Trump sobre Groenlandia han puesto de relieve la posición geoestratégica de Islandia.

(Editado en español por Carlos Serrano)