La suegra y la hermana del presunto líder de una banda de narcotráfico mueren en un tiroteo en España

Imagen referencial de miembros de la Guardia Civil española realizando un patrullaje en la localidad de Chapinería, Madrid, España

​La suegra de un presunto líder de una banda, su hermana embarazada ‌y un adolescente ‌murieron en un tiroteo relacionado con el narcotráfico en el sur de España, informó la policía este lunes.

El sobrino de 18 años del presunto líder de la banda resultó gravemente herido en ​el tiroteo ocurrido ⁠el domingo por la noche y ‌otra persona sufrió heridas leves, ⁠según un portavoz de ⁠la Guardia Civil.

La policía está investigando este triple homicidio como un ajuste de cuentas ⁠entre bandas rivales de narcotraficantes en ​el barrio de El Rocío, en ‌Isla Cristina, una localidad ‌costera situada a 7,5 kilómetros de la ⁠frontera con Portugal.

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No se ha detenido a nadie y la policía busca a un agresor que utilizó un arma ​de ‌cañón largo, según el portavoz.

Las mujeres asesinadas eran la suegra, de 62 años, y la hermana, de 39, del presunto líder de la ⁠banda, "El Baba", cuyo sobrino, de 18 años, resultó gravemente herido, según el portavoz.

La tercera persona fallecida, un chico de 16 años, no tenía relación alguna con la familia, y la policía no reveló la edad ‌ni el sexo de la persona que resultó levemente herida.

El denominado clan Baba mantiene una disputa con familias rivales como el clan Moriña, y la violencia entre ambos ‌se recrudeció tras un tiroteo mortal ocurrido en 2024. El Baba fue detenido semanas más ‌tarde en ⁠el norte de España y permanece en prisión preventiva, según ​medios de comunicación locales.

Con información de Reuters