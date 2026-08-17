La suegra y la hermana del presunto líder de una banda de narcotráfico mueren en un tiroteo en España

La suegra de un presunto líder de una banda, su hermana embarazada y un adolescente murieron en un tiroteo relacionado con el narcotráfico en el sur de España, informó la policía este lunes.
El sobrino de 18 años del presunto líder de la banda resultó gravemente herido en el tiroteo ocurrido el domingo por la noche y otra persona sufrió heridas leves, según un portavoz de la Guardia Civil.
La policía está investigando este triple homicidio como un ajuste de cuentas entre bandas rivales de narcotraficantes en el barrio de El Rocío, en Isla Cristina, una localidad costera situada a 7,5 kilómetros de la frontera con Portugal.
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No se ha detenido a nadie y la policía busca a un agresor que utilizó un arma de cañón largo, según el portavoz.
Las mujeres asesinadas eran la suegra, de 62 años, y la hermana, de 39, del presunto líder de la banda, "El Baba", cuyo sobrino, de 18 años, resultó gravemente herido, según el portavoz.
La tercera persona fallecida, un chico de 16 años, no tenía relación alguna con la familia, y la policía no reveló la edad ni el sexo de la persona que resultó levemente herida.
El denominado clan Baba mantiene una disputa con familias rivales como el clan Moriña, y la violencia entre ambos se recrudeció tras un tiroteo mortal ocurrido en 2024. El Baba fue detenido semanas más tarde en el norte de España y permanece en prisión preventiva, según medios de comunicación locales.
Con información de Reuters