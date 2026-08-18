La IA puede anticipar amenazas y mejorar decisiones en operaciones militares

Un consorcio de instituciones tecnológicas europeas en el que participa la multinacional española Indra Group presentó las conclusiones finales del proyecto de investigación y desarrollo FaRADAI, cuyas pruebas piloto demostraron que la inteligencia artificial posee la capacidad de anticipar amenazas y optimizar la toma de decisiones estratégicas durante operaciones militares complejas.

Representantes de los ministerios de Defensa de los países miembros de la Unión Europea y el Project Officer de la Comisión Europea se reunieron en la ciudad de Tesalónica, Grecia, para evaluar los resultados de la iniciativa. El proyecto abordó desafíos críticos para la tecnología militar actual, como la capacidad de operar en escenarios de alta incertidumbre, la resiliencia de los sistemas electrónicos y la integración eficiente en la colaboración entre la máquina y el operador humano.

Durante el desarrollo de los ensayos, Indra Group lideró casos de uso enfocados en la interpretación de escenas terrestres complejas a partir de imágenes de alta resolución. Las soluciones probadas demostraron solidez para identificar vehículos, personal militar e infraestructura crítica, además de analizar las relaciones espaciales entre estos elementos con el propósito de evaluar niveles de riesgo. Asimismo, los sistemas incorporaron herramientas para el cálculo dinámico de rutas seguras frente a imprevistos en el terreno, facilitando respuestas operativas en tiempo real.

Desde la compañía de defensa y digitalización enfatizaron que estas soluciones fueron diseñadas bajo la visión human-in-the-loop, un enfoque donde la inteligencia artificial actúa como un facilitador técnico pero la decisión final permanece bajo estricta supervisión humana. Este esquema busca incrementar la transparencia, la confianza y la seguridad en el procesamiento de datos durante misiones de alto riesgo, garantizando que el factor humano mantenga el control del mando.

El programa FaRADAI (Frugal and Robust AI for Defence Advanced Intelligence), financiado a través del Fondo Europeo de Defensa, nació en 2022 con el objetivo de estructurar capacidades de IA "frugal", robusta y explicable para la industria bélica continental. La iniciativa reunió a 38 socios estratégicos provenientes de 13 países europeos bajo la coordinación general del Centro de Investigación y Tecnología de Grecia. Tras la presentación de los resultados, la firma española remarcó que su participación en el consorcio consolida su posición como un referente en el desarrollo de capacidades tecnológicas soberanas para la defensa de la región.

Con información de EuropaPress.