La Guardia Civil de Ceuta interceptó una lancha con migrantes tras una persecución en el mar

Efectivos de la Guardia Civil de Ceuta interceptaron una embarcación de recreo que transportaba a siete migrantes en situación irregular y arrestaron a dos presuntos patrones tras una persecución marítima iniciada en los acantilados de La Sirena con rumbo a las costas de la Península Ibérica. La intervención, confirmada por fuentes de la fuerza de seguridad y difundida por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), concluyó sin que se registraran heridos de gravedad luego de que la nave zozobrara en medio de maniobras evasivas para intentar eludir a las patrulleras oficiales.

La secuencia operativa comenzó a primeras horas de la mañana cuando agentes de la Compañía Fiscal y de Fronteras detectaron a distancia a un grupo de personas manipulando teléfonos móviles junto a garrafas de combustible de color naranja. Minutos después de bordear el acantilado y abordar una lancha de fibra blanca, los tripulantes zarparon a gran velocidad hacia territorio peninsular, lo que motivó el despliegue inmediato del Servicio Marítimo del Centro Operativo de Servicios. Al advertir el acercamiento policial, el timonel realizó giros bruscos que provocaron la caída de los ocupantes al agua y el posterior vuelco de la estructura náutica.

El procedimiento culminó con el rescate integral de los involucrados y la incorporación de registros fotográficos y de video al expediente judicial para sustentar la acusación por tráfico ilegal de personas. Desde la AUGC felicitaron el accionar de las patrullas intervinientes al tiempo que advirtieron que las mafias dedicadas al tráfico de migrantes están modificando sus patrones logísticos, utilizando naves ligeras de salida directa hacia el continente con el objetivo expreso de "eludir los controles en las ciudades autónomas e introducir irregularmente a inmigrantes en territorio peninsular".

Ante la sofisticación de las maniobras utilizadas por las organizaciones delictivas en la zona del Estrecho, la entidad profesional reclamó a las autoridades gubernamentales un incremento urgente en los recursos marítimos, terrestres y aéreos asignados a la vigilancia fronteriza. Asimismo, la representación gremial renovó el pedido de reconocer la labor de la Guardia Civil como "profesión de riesgo" dada la permanente exposición a situaciones de peligro extremo durante los operativos de contención en la frontera sur de Europa.

Con información de EuropaPress.