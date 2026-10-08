Otorgan el Premio Nobel de Literatura a la poeta canadiense Anne Carson

La escritora y ensayista canadiense Anne Carson fue galardonada este jueves por la Academia Sueca con el Premo Nobel de Literatura "por su audaz y inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea". El Premio Nobel de Literatura fue otorgado en 119 ocasiones a un total de 123 laureados desde 1901 hasta 2026 y el último fue el autor húngaro László Krasznahorkai, que lo recibió por "su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

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Con Carson ya son 19 mujeres las que ganaron el Premio Nobel de Literatura frente a 104 hombres. La primera en conseguirlo fue la autora sueca Selma Lagerlöf en 1909. Entre estas autoras, la única hispanoamericana en alzarse con el Nobel fue la poetisa chilena Gabriela Mistral en 1945. "Casi toda su producción literaria se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta por encontrar nuevos significados. Ella misma ha señalado que la etimología de las palabras es el punto de partida de toda su obra", amplió la Academia en un comunicado tras confirmar la nueva ganadora.

Quiénes ganaron el Premio Nobel de Literatura

En los últimos años, lo recibieron la escritora surcoreana Han Kang "por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana" en 2024; Jon Fosse en 2023, por "su innovadora prosa que ha dado voz a lo indecible", y Annie Ernaux en 2022 por "el coraje y la precisión clínica con la que descubre las raíces, distanciamientos y restricciones colectivas de la memoria personal". La persona más mayor en recibir este galardón fue Doris Lessing, que fue premiada con 87 años. Por otro lado, el Nobel ha sido compartido entre dos personas hasta en cuatro ocasiones en toda su historia.

El premio distinguió a cinco autores nacidos en España: José Echegaray (1904), Jacinto Benavente (1922), Juan Ramón Jiménez (1956), Vicente Aleixandre (1977) y Camilo José Cela (1989), a los que se suma el hispanoperuano Mario Vargas Llosa, galardonado en 2010, que obtuvo la nacionalidad española en 1993. El escritor y poeta británico Rudyard Kipling fue el más joven en recibirlo, ya que lo recibió a los 41 años en 1907. El segundo más joven fue Albert Camus, quien lo recibió en 1957 a los 44 años.

El país más laureado con el Premio Nobel de Literatura es Francia, con un total de 16 galardonados, con nombres como Albert Camus, Annie Ernaux o Patrick Modiano, junto a Jean-Paul Sartre, que lo rechazó, seguido de Estados Unidos, donde 13 autores como Ernest Hemingway, Toni Morrison o Bob Dylan han sido premiados.