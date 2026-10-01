Premio Nobel de Literatura: tres argentinos se encuentran entre los más votados del público para ganar

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La cultura argentina enciende año tras año su expectativa en la antesala de la entrega del Premio Nobel de Literatura. Si bien el proceso de selección se mantiene bajo estricta reserva, asoman algunos nombres como máximos candidatos. En ese escenario, la casa de apuestas sueca Betsson incluye a tres argentinos: César Aira, Mariana Enríquez y Samanta Schweblin en el listado de escritores que podrían quedarse con uno de los máximos reconocimientos de las letras a nivel mundial.

El argentino mejor posicionado es César Aira, que actualmente tiene una cuota de 9.00 y se ubica en el top-five de la casa de apuestas sueca. En la cima, como máxima favorita al galardón está la escritora china Can Xue (5.00), seguida por la poeta y ensayista canadiense Anne Carson (7.00), el australiano Gerald Murnane (8.00) y el escritor indio Amitav Ghosh (9.00).

Aira es una figura recurrente en las apuestas alrededor del Nobel y cada año se especula con su posible triunfo. Tanto es así que el propio escritor, traductor y ensayista nacido en Coronel Pringles alguna vez bromeó: “Cada octubre, hasta mi muerte, voy a tener que soportar esto”.

Tres argentinos en el radar del Nobel

Además de Aira, otros dos argentinos sueñan con el Nobel: Mariana Enríquez aparece con una cuota de 27.00, mientras que Samanta Schweblin se ubica en 32.00, en el mercado de Betsson.

Enríquez se consolidó en los últimos años como una de las voces argentinas con mayor proyección internacional. En 2019 ganó el Premio Herralde de Novela por Nuestra parte de noche, una obra que combina terror, fantasía y una mirada sobre la historia argentina. En 2024 recibió además el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, mientras que su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas.

Schweblin, por su parte, llega a esta edición del Nobel después de un año particularmente destacado. En abril ganó el primer Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, por El buen mal. El jurado, presidido por la escritora española Rosa Montero, destacó su capacidad para crear nuevos mundos y transitar la frontera entre lo posible y lo imposible.

El reconocimiento se sumó a otro premio internacional obtenido por la autora argentina ese mismo mes: el Premio O. Henry, uno de los reconocimientos más destacados para el cuento en lengua inglesa, por Bienvenida a la comunidad, uno de los relatos incluidos en El buen mal.

Los favoritos y el antecedente del último Nobel

Para Robin Olenius, jefe de Relaciones Públicas de Betsson Group, existe una tendencia que se repite en este mercado: “Los autores que logran captar el respaldo tanto de los expertos literarios como de los apostadores suelen mantenerse entre los grandes candidatos al Nobel. Can Xue, Anne Carson y Gerald Murnane son claros ejemplos de ello. Por el contrario, escritores con mayor visibilidad comercial pueden generar un fuerte entusiasmo y meterse entre los cinco favoritos, aunque muchas veces vuelven a perder terreno en las ediciones siguientes”, explicó.

En 2025 el ganador fue el escritor húngaro László Krasznahorkai, que estaba segundo en las apuestas de Betsson, por detrás de Murnane. La presencia de tres argentinos en el radar de los candidatos adquiere una dimensión particular: Argentina nunca tuvo un ganador del Nobel de Literatura. En América Latina, seis escritores han recibido hasta ahora el galardón: Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa.

“El crecimiento internacional de Betsson también se refleja en este mercado. Hoy vemos interés por las apuestas vinculadas al Premio Nobel de Literatura y actividad de los usuarios provenientes de una gama mucho más amplia de países y mercados que en años anteriores”, apuntó Robin Olenius. El Premio Nobel de Literatura 2026 será anunciado por la Academia Sueca el jueves 8 de octubre, según el calendario oficial de la Fundación Nobel.