La cobertura de vacunas en las guarderías infantiles de EEUU cae

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington

La ​cobertura de vacunas en los centros de educación infantil de Estados Unidos descendió durante el curso ‌escolar 2025-2026, informaron ‌el lunes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La falta de una o más vacunas entre los alumnos de educación infantil en Estados Unidos aumentó a un 4,2% durante el curso escolar 2025-2026, frente al 3,6% del curso anterior, según ​los CDC.

Las exenciones ⁠aumentaron en 41 estados y en Washington D.C. ‌De ellos, en 24 hubo tasas ⁠superiores al 5%.

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La cobertura osciló ⁠entre el 92% para la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina acelular (DTaP) y el ⁠92,4% para la vacuna contra el sarampión, las ​paperas y la rubéola (MMR) y ‌la vacuna contra la poliomielitis, ‌según los CDC.

Los CDC señalaron que la cobertura ⁠de las vacunas MMR, DTaP, contra la poliomielitis y contra la varicela disminuyó en más de la mitad de los estados respecto del año ​anterior.

El número ‌de niños de guarderías infantiles sin documentación que acreditara haber completado la serie de vacunas MMR fue de unos 280.000 durante el curso escolar 2025-2026, según los CDC.

Con 2.566 ⁠casos confirmados de sarampión en lo que va de año, Estados Unidos está viendo el mayor número de casos en más de 35 años. El aumento coincide con un descenso constante de las tasas de inmunización infantil con la vacuna triple vírica desde el inicio de ‌la pandemia de COVID-19.

Según los CDC, al menos el 95% de la población necesita dos dosis de la vacuna contra el sarampión para ayudar a prevenir brotes y mantener la seguridad de las comunidades.

El presidente ‌de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la semana pasada un decreto en que se pedía reducir el número de ‌vacunas infantiles, ⁠limitando el calendario a 11.

El decreto también recomendaba dividir la vacuna contra el sarampión, ​las paperas y la rubéola en tres dosis administradas en diferentes ocasiones.

Con información de Reuters