El papa León XIV fue operado con éxito de un nódulo pulmonar

El papa León XIV fue sometido este martes por la tarde a una intervención quirúrgica para la extirpación de un pequeño nódulo en uno de sus pulmones. La operación se desarrolló sin complicaciones y de acuerdo con lo previsto, según confirmó la Santa Sede a través de un comunicado oficial difundido por la oficina de prensa del Vaticano.

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El pontífice, de 71 años, ingresó en horas de la mañana al hospital Gemelli de la ciudad de Roma para llevar a cabo el procedimiento médico. De acuerdo con lo explicado previamente por el propio Santo Padre, la afección había sido detectada en una fase temprana durante un reciente chequeo de rutina. Tras el éxito de la intervención, la sede eclesiástica estimó que el período de recuperación del jefe de la Iglesia Católica se extenderá por aproximadamente una semana.

Con información de Reuters